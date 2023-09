Risto Mejide conectó ayer en 'Todo es mentira' con Alejandro Escribano, uno de los muchos afectados por la construcción de la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares. Desde una de las calles más afectadas, el portavoz intervino en el programa de Cuatro para explicar la dramática situación que viven los vecinos. "Lo que veis detrás de mí es lo que era mi casa (...) este edificio, junto a otros del entorno, llevan afectados desde 2008", comenzó diciendo.

El afectado señaló directamente a Esperanza Aguirre por la "obra electoralista" que provocó que cientos de familias perdieran sus viviendas: "Se han quedado en la nada mientras una Comunidad de Madrid negligente no da ninguna solución real a los afectados". En concreto hay más de 600 viviendas damnificadas en todo el municipio, tal y como recordó Escribano ante Risto Mejide.

Por alusiones, la propia expresidenta de la Comunidad de Madrid respondió al portavoz desde el plató del programa: "Creo que los vecinos que están sufriendo este calvario tienen toda la razón en quejarse. Pero también digo que tengo entendido que la Comunidad de Madrid dijo que les iba a indemnizar y dice que les está indemnizando. No sé si va más lento por el cambio de Gobierno, porque hay otro consejero o por lo que sea".

"La línea 7 de metro iba al hospital de Coslada, no iba nunca a pasar por San Fernando de Henares. Fue la alcaldesa, Montse, de Izquierda Unida, quien se empeñó en que se hiciera la línea 7B. Lo lamento muchísimo, pero los vecinos tienen que comprender que ni yo, ni Isabel Díaz Ayuso somos quienes hacemos los informes técnicos para que una obra se desarrolle, eso lo tienen que hacer unas personas especializadas", dijo Aguirre para echar balones fuera.

Vaya repaso le ha dado a Esperanza Aguirre el portavoz de los afectados por la Linea 7B de metro, Alejandro Escribano. Le ha desmontado una a una las falacias de la reina de la charca de la corrupción... y promotora de VOX, y financiadora de su precuela (DENAES) y de Abascal. pic.twitter.com/JmSD6RiAtd — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) September 20, 2023

Unas explicaciones que quedaron rápidamente desmontadas por Escribano: "Creo que es de nivel de conocimiento administrativo escolar saber que un ayuntamiento no puede tomar decisiones respecto a una infraestructura pública como Metro, que es competencia de la Consejería de Transporte de, por cierto, Francisco Granados en ese momento".

Cuando se dispuso a compartir detalles sobre los informes técnicos que se emitieron en 2005, Aguirre intentó cortar su relato: "A mi mesa no ha llegado jamás ningún informe técnico". "Yo no le he interrumpido en ningún momento, déjeme hablar tranquilamente", le pidió el invitado a la colaboradora en medio de un ambiente cargado de tensión.

"Lo que decían era que hacer esta infraestructura y doblar el trazado en tiempo récord para llegar a las elecciones no era una buena idea porque el terreno no era propicio. Esos informes los teníais", aseguró el joven: "Cuando el metro empieza a generar daños en 2008, la Consejería de Transporte y la Comunidad de Madrid le piden a la UCM y a la Politécnica un informe hidrológico del suelo para ver qué está pasando. Lo que decía ese informe era que, si no se actuaba de forma inminente, San Fernando de Henares acabaría hundido como está hoy".

Escribano insistió en que la responsabilidad era "única y exclusiva" de Aguirre y de su Consejería: "Lo que estoy diciendo lo respalda un juez". "La ruina de este municipio, de cientos y miles de personas, está generada por su ineptitud política y por su mala praxis a la hora de ejecutar este proyecto. Suya y de su consejero, uno de tantos que salió rana en diferentes tramas de corrupción", apuntó en el espacio de Cuatro.

Aguirre, sin saber cómo defenderse, se limitó a hacerle una pregunta que poco o nada tenía que ver con el relato de los hechos que acababa de hacer Escribano: "¿Usted fue concejal con la alcaldesa Montse?". "No, soy ciudadano afectado de San Fernando de Henares y conozco perfectamente el caso", defendió él.