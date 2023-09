Loreen y Eva Soriano firman la paz después de un intenso enfrentamiento durante la última temporada eurovisiva. La ganadora de Eurovisión 2023 ha visitado este jueves el estudio de 'Cuerpos Especiales' en el que la cómica le ha pedido disculpas por sus palabras y acciones con su particular humor y con una nueva canción.

Como muestra de arrepentimiento y petición de perdón, la presentadora de 'Showriano' le ha escrito una redacción a Loreen para zanjar esta polémica con comedia: "Lo siento. No recuerdo nada de lo que pasó en la gala porque estaba medicada con pastillas. Tengo muchos problemas. Gracias por venir al programa. Quiero decirle a la gente que ahora el problema es con Galdar, no con la gente, sino con los responsables de los festejos. Voy a por ti ahora".

Ante esta rendición, la cantante sueca ha reconocido haberse topado en las redes con alguno de los vídeos de las canciones de Eva criticándola. Al contrario de lo que se podría pensar, Loreen no se lo tomó mal. "Me parecía muy divertido", ha dicho.

Además de asegurar que no será presentadora de Eurovisión 2024 y avanzando nueva música para octubre, el encuentro ha terminado por todo lo alto: Eva Soriano y Loreen han sellado amistad haciéndose un 'tattoo' juntas y hermanándose como las nuevas mejores amigas del mundo. "Ahora que ya quiero a Loreen, tengo que ver quién va a ser mi némesis futura", aseguró Eva Soriano, que ya busca un nuevo archienemigo.

El origen del conflicto entre Eva Soriano y Loreen

Cabe recordar que este enfrentamiento comenzó cuando Eva Soriano criticó a Loreen después de que, supuestamente, le hiciese esperar 45 minutos por su actuación en la gala Drag de Gáldar (Gran Canaria). "No digo que sea ella, pero llegó de Suecia, con todo su coño, y dijo que tenía que hacer un concierto después de la gala, pero lo hizo dentro de la gala", aseguró la cómica en 'La resistencia'.

"Y nos tuvimos que comer casi 45 minutos más de gala mientras la gente estaba allí, después de 2 horas, solo porque Loreen no lo quiso hacer después. Y me parece de mala compañera. Así que le dije 'get out' del escenario", contó Soriano, llevando una fuerte ovación por parte del público presente en el plató de 'La resistencia'.

"El público le aplaudió y nosotros salimos y le dijimos que tenía que irse porque teníamos que hacer la gala, y ella se me puso un poco 'farruca'. Dijo que era su momento ("It's my time) y yo le dije que también era el nuestro. Que llevábamos 200 unidades horas esperando a que cantases 'Euphoria', que has cantado cinco canciones, que no conoce nadie. La cantó la última. Debía haberla cantado al principio porque la gente no conocía ninguna más", siguió contando.

Posteriormente, en una entrevista concedida a YOTELE en el mes de marzo, la cantante sueca respondió a la presentadora de 'Showriano' (Movistar Plus+) y 'Cuerpos especiales' (Europa FM) sobre lo ocurrido en la gala Drag Queen de la localidad canaria en unas declaraciones en exclusiva a YOTELE: "Lo siento mucho, no sabía eso, de verdad".

La artista, máxima favorita para ganar el Melodifestivalen 2023 y representar a Suecia en Eurovisión con 'Tattoo', también ofreció su versión de lo ocurrido al ser preguntada por este portal: "No sé si fue porque tuvimos algunos problemas técnicos que hicieron que tuviésemos que posponer el concierto. Yo tengo un equipo a mi alrededor que trabaja en los horarios y demás, y vinieron y me dijeron: "Loreen, te toca actuar" y dije "vale, voy"".

"Los horarios, el cuándo, yo no sé realmente de esas cosas, lo único que sé es que cuando me toca actuar, mi equipo me lo dice: "te toca ya, sal a trabajar", pero lo siento si se sintió así, y si tuvo que esperar. No me gusta cuando la gente espera por mí", aseguró la intérprete de 'Euphoria', 'Paper light' y 'Neon Lights', entre otros.

Tan solo unos días antes de que ganase Eurovisión 2023 con 'Tattoo', Eva Soriano mantuvo su guerra abierta con Loreen. La presentadora rechazó las disculpas que la artista sueca le ofreció en una entrevista en exclusiva concedida a YOTELE después de que la cómica desvelase un problema que tuvo con ella en la gala Drag del Carnaval de Telde.

“Este año estoy muy a tope con Eurovisión y diréis: '¿Porque quieres que gane Blanca Paloma?' No. Yo voy a ver Eurovisión este año porque quiero ver perder a Loreen”, dijo Eva Soriano en ‘Showriano’, su programa en Movistar Plus+, agradeciendo posteriormente a Loreen sus disculpas, pero sin aceptarlas ni mencionando a este portal por las declaraciones porque “no cita a ningún medio que no le pague”, aunque sí apareció sobreimpresionado en el vídeo: “¿Se puede ser más maja? Me posiciona a mí en un lugar de cretina. Ahora los eurofans me hatearan fuerte”.

Posteriormente, la cómica tiró de ironía al asegurar que quería “tender puentes y hacer algo amigable” y dedicarle una canción contra la cantante: “Tu música es buena pero se hace eterna, quizá podrías mejorar la puesta en escena. Quizá me engorilé y lo admito, dije que con Amy Winhehouse compartías vicio”.

“Te odio Loreen, i hate you Loreen, tu canción la has plagiado del Flying free. Te odio loreen, I hate you Loreen, si me haces esperar yo te monto un beef”, decía el estribillo de esta canción, que llegó a ser subtitulada al sueco.