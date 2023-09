Los concursantes de 'GH VIP' mostraron este domingo su malestar por el desarrollo del segundo debate presentado por Ion Aramendi. Mientras que los espectadores lamentaban en redes sociales la dinámica de la gala, los habitantes de Guadalix de la Sierra también manifestaron su enfado con la organización del reality por el mismo motivo.

Fue Oriana quien sacó el tema en una conversación con varios de sus compañeros, entre quienes se encontraba Laura Bozzo: "No sé cómo te tratan así. No sé cómo lo permites con tu trayectoria". "Hablando en serio, voy a ir. Me pareció una falta de respeto", comentó la peruana mientras Marta revelaba que Oriana ya había ido "a quejarse".

"Aparte de bromas, que te lo decía de coña, un mínimo de respeto, tronco. Dame un segundo del protagonismo que nos merecemos", señaló la que fuera tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Una opinión a la que se sumó Sol Macaluso: "Para eso, que no conecten los domingos. Que monten los vídeos que quieran mostrar y ya. Conectamos 10 segundos, en lo que dijeron los nombres de los nominados y ya está".

Dios mio es que es normal que estén así, es un coñazo de debate desde dentro y desde fuera. Lo normal sería que pusieran videos dentro de la casa como se ha hecho de toda la vida…



"Qué heavy", insistió Oriana mientras Michael intentaba ponerle un toque de humor al asunto: "Podemos ponernos la misma ropa para el martes, no nos ha visto nadie". "A mí me jodería haber gastado ese look, porque es bonito", comentó Pilar sobre el outfit que lucía la venezolana. Además, propusieron ir en pijama durante el próximo debate "en plan rebelión".

Oriana le dice al super que esta hiper ofendida que un saludo formal a todos ,se quiere sentir importante por algo esta ahí

Antes de que tuviera lugar esta conversación, Oriana ya le lanzó un reproche al Súper en 'Pagas o palmas', el juego en el que tuvo que participar por decisión de la audiencia. "¿Por esta razón no se ha conectado nada? Me he sentido muy ofendida, y creo que toda la casa igual. Amor, cada vez menos. Un saludo formal a todos, que somos los protagonistas". "Me quiero sentir importante, que para algo estoy aquí", se quejó.