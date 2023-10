Modelo. Fan del Carnaval. Bailarina. Influencer. Y ahora concursante de Gran Hermano VIP. Así es Susana Bianca Berry, de 30 años y de Maspalomas. En su perfil de Instagram (@susanabiancaberry) tiene más de cien mil seguidores que seguro irán en aumento con el paso de los días en el reality. Ha hecho pasarela, fotografía y ha trabajado con algunas de las marcas de cosmética más importantes.

En 2020 fue candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con la fantasía Mil corazones latiendo, del diseñador Nauzet Afonso. Y, ahora, se ha convertido en tan solo dos semanas de concurso, en una de las concursantes preferidas de la audiencia por su desparpajo, naturalidad y sencillez en el espacio de convicencia más famoso de la televisión.

La joven grancanaria reconoció que con su participación en Gran Hermano tiene un objetivo claro: quitarse la etiqueta de ‘modelo de tallas grandes’, para ser, simplemente, ‘modelo’ y demostrar que la diversidad también es sinónimo de éxito.

Pero, después de convertirse en una de las favoritas del concurso, la grancanaria también sería la protagonista del que podría ser el primer romance de la octava edición VIP del programa. Y es Susana Bianca ha llamado la atención de, nada más y nada menos, que Zeus Montiel, el hijo de Sara Montiel y también participante del concurso.

De hecho, el joven ya se declaró a la grancanaria y esta reconoció que "la conexión que tenemos es muy fuerte. Me cuenta sus cosas y me emociona... es que es lo contrario que soy yo...". Sin embargo, parece que esta relación que inicialmente iba a un buen puerto ahora ha tomado un rumbo diferente y, después de una nueva declaración de Zeus a Susana, la modelo le ha dejado las cosas más que claras al cantante.

Frontal rechazo al amor

Después de haberle confesado que sus sentimientos van en aumento, la realidad es que Susana Bianca ha decidido pararle los pies a Zeus y frenar en seco cualquier tipo de incipiente amor aunque ya sea algo tarde.

"Tengo sentimientos amorosos por ti. Estoy más arriba que tú" decía Zeus a lo que la modelo le respondía con un "Si quieres, me alego... No quiero que sufras (...) Hay gente que no te llama la atención de primeras y te gana poco a poco. Eres un apoyo muy grande pero es que no te puedo decir nada porque no lo sé", ha zanjado.