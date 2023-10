Las afirmaciones de Rodríguez Ibarra en las que ha comparado la amnistía con una violación también han estado presentes en la entrega de 'Todo es mentira' de este miércoles. Pilar Rahola ha estallado contra el expresidente de la Junta de Extremadura tras tratar este asunto en el programa de Cuatro: "¿Puedo mandarle a la mierda? ¿No se habían extinguido ya los mamuts? ¿Qué puñetas hace este hombre?".

"Utiliza la palabra violación, se otorga el derecho de hablar de los 40 millones de personas... Oye, que soy medio española, le guste poco o mucho, y a mí no me cuenta", dijo la periodista, añadiendo a continuación: "¿Pero quién se ha creído el tipo? Se otorga la democracia, la representación de todo el estado y la verdad absoluta... Parece la biblia".

Posteriormente a estas palabras, Juan Carlos Rodríguez Ibarra entró en directo en 'Todo es mentira' para aclarar sus palabras y responder a Pilar Rahola tras sus palabras: "La palabra violar tiene una acepción que viene a ser infringir, no a las relaciones sexuales. No hablo de violar sexualmente sino de romper un acuerdo que hicimos todos los españoles".

"Cuando yo me refiero a que es un mamut es por las ideas, y no por la edad. En cualquier caso, me parece alguien que cimentó su carrera política en el discurso anticatalán, de manera que no me sorprende nada. Pero llegando al punto de lo que usted dice de la violación, como mujer, creo que no es un tema de sexo en el seso, es un tema de cortesía mínima de no utilizar ciertas palabras. Pero, en cualquier caso, si hablamos de violación de la Constitución, la cal viva y los GAL deberían violar muchísimo, o los EREs. O vamos a ver, empezamos a repasar las violaciones a la Constitución que su propio partido hizo en su momento, y en todo caso nos podemos poner todos muy contentos", le contestó Pilar Rahola.

Cabe recordar que este miércoles Rodríguez Ibarra arremetió contra los miembros de su propio partido, el PSOE, por "allanar el camino" a Carles Puigdemont, que, a su juicio, "intenta humillar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la amnistía a los líderes independentistas catalanes a cambio del apoyo de Junts en la investidura. Y ha hecho una polémica comparación: "¿Cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí, está violando mi voto", ha afirmado el exdirigente socialista, que ha hecho hincapié en que una amnistía constituiría una "traición" a los votantes del PSOE.

"No entiendo muy bien a los dirigentes de mi partido cuando están allanando el camino a Puigdemont", ha afirmado Rodríguez Ibarra en un desayuno con Juan Luis Cebrián organizado por el Fórum Europa, donde ha criticado la posibilidad de que una ley de amnistía pueda finalmente salir adelante.