Marta Peñate, la conocida influencer y participantes de diveros realities canaria, no ha parado de enfrentarse a diferentes y complejos desafíos en su camino hacia su gran sueño: la maternidad. En 2022, anunció públicamente su deseo de convertirse en madre junto a su pareja, Tony Spina, recurriendo al proceso de fecundación in vitro.

La joven que saltó a la fama por su participación en Gran Hermano 16 y que enamoró a la audiencia tras concursar en Supervivientes 2022, ha ido contando a través de su canal de MTMAD, Los estados de Marta, cómo está siendo su complicado trance para poder quedarse embarazada. De hecho, hace unos meses la grancanaria puso nombre a la enfermedad que le impide ser mamá.

Pero, hace unos días, Marta Peñate comunicó a sus seguidores la feliz noticia de que a finales de septiemre ya comenzaría con la hormonación que le permitirá someterse, posteriomente, al método con el que intentará quedarse embarazada.

Ahora, Peñate ha revelado en un directo de Instagram que es conocedora de que su embarazo no será en absoluto fácil, más bien todo lo contrario.

El motivo de la peligrosidad del embarazo de Marta

"Si yo me quedo embarazada, voy a tener un embarazo de riesgo...Mi útero es más chiquitito de lo normal" comienza diciendo asegurando, además, que "si son gemelos, tendré un embarazo muy complicado porque ya de por sí con uno solo es de riesgo. Por eso, me voy a implantar solamente uno porque si me implanto dos puede ser muy complicado para mí. Mi útero no superaría un embarazo gemelar", confiesa.