Jesé Rodríguez ha retomado su carrera en Brasil, específicamente en Coritiba. Para aquellos que habían perdido de vista al futbolista canario, es importante destacar que ha firmado un contrato de tres meses con el objetivo de volver a un equipo de España en el mercado invernal.

El grancanario puso rumbo al país carioca hace algo más de un mes después de haber estado todo el verano preparándose físicamente para estar en su mejor versión de cara a los posibles fichajes que pudieran ofrecerle y, finalmente, el jugador de 30 años decidió hacer las maletas para seguir con su trayectoria deportiva en la otra punta mundo.

Como suele ocurrir en la ajetreada vida del joven, sus maletas siempre deben estar listas porque su nuevo hogar puede estar en cualquier parte y esta misma situación es en la que vive su mujer, la 'influencer' Aurah Ruiz, quien también se ha trasladado hasta Brasil para estar junto a su pareja durante esta nueva etapa profesional que asume el grancanario para este último trimestre del año.

Pese a que todo apuntaba a que el país latinoamericano iba a suponer u nuevo e ilusionante comienzo para pareja canaria, parece que esto dista mucho de la realidad que están viviendo Aurah y Jesé en Brasil. Y tan extraña está siendo la experiencia que la propia joven ha compartido en sus redes sociales lo mal que lo está pasando en Brasil y lo mucho que echa de menos Canarias.

Pero, ¿qué situaciones están provocando la infelicidad de la 'influencer' en Brasil?

Un auténtico calvario

En los últimos días, Aurah ha sufrido un contratiempo de salud que la ha obligado a pasar por una farmacia de Coritiba y su visita ha sido tan traumática que ella misma ha querido hacerlo saber a través de su perfil de Instagram.

"La peor farmacia del mundo. El peor trato lo tenemos aquí. Todo es una mierda aquí" y pasa a lanzarle un enfadado mensaje a la profesional que le atendió. "Te deseo lo mismo, no tengo palabras para describir lo mala persona que has sido conmigo. Me juego la vida de que la vida te devolverá cada mierda y cada mal rato que hayas hecho pasar a alguna persona en la vida. Besitos, chao, tu amiga la sincera", decía la muchacha.