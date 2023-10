El programa de Antena 3 de 'La Voz' sigue su andadura una semana más. Muchos artistas se han pasado por las tablas del 'talent show' de Atresmedia, pero pocos han sido los que han podido impresionar a Malú, Antonio Orozco, Pablo Alborán y Luis Fonsi.

Entre los afortunados se encuentran tres canarias: Bárbara Calipso, Ylianna Arteaga y Ronia, todas de Gran Canaria.

Bárbara

La brasileña, pero viviendo en Gran Canaria, fue de las primeras en poner los pelos de punta a los 'coaches'. Saltó al escenario guitarra en mano y cantó el tema de Ayo, 'Down on my knees'.

Tanto Malú, como Antonio Orozco, Pablo Alborán y Luis Fonsi se dieron la vuelta. Y es que Calipso "nos ha dejado sin palabras al escucharla cantar", manifestaron.

“Lo nuestro es cuestión de tempo, es lo que tenéis los genios”, ha dicho López.

Aunque el que ha tenido un punto muy positivo ha sido Antonio Orozco cuando ha reconocido a la artista autora de la canción que Calipso ha interpretado.

Ylianna Arteaga

Ylianna, de Las Palmas de Gran Canaria, saltó al escenario con cantado Un año de amor, un tema de Luz Casal.

Con un gran temperamento, la talent lo ha dado todo en el escenario. Según pasaba la canción, los coaches no se daban la vuelta, pero no ha sido hasta la última nota cuando Antonio Orozco y Malú han girado su silla.

La talent se ha roto de emoción porque lo daba todo por perdido. “Eres un pesado, estabas fuera de tiempo”, le ha reprochado Malú a su amigo Antonio Orozco.

Orozco lo intentó todo por quedarse junto a Ylianna, pero la talent ha decidido irse directa al equipo de Malú.

Ronia

Y por última, pero no menos importante esta Ronia. Que al igual que Yliana es de Gran Canaria y también acabó en el equipo de Malú.

Y para afrontar las 'Audiciones a Ciegas' optó por interpretar la conocida canción de Aretha Franklin 'Baby I Love you'.

Su energía conquistó a la artista madrileña que no dudó en darse la vuelta: “Cantas mucho”, ha señalado la coach.