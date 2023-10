Desde hace algo más de un mes, la casa de Guadalix de la Sierra acoge a Albert Infante como concursante de 'GH VIP'. En su vídeo de presentación, él se vendió como bailador de flamenco y concursante de 'Got Talent'. Sin embargo, omitió otra de sus participaciones en televisión, la cual significó su debut en Telecinco.

El que se llevase el pase de oro de Santi Millán a su paso por 'Got Talent' ya intentó probar suerte en otro programa, aunque con menos éxito. De hecho, su participación en un conocido programa de la cadena duró apenas un minuto.

Dispuesto a dar un cambio a su vida, Albert Infante se presentó al programa 'Cámbiame', donde tenía un minuto para convencer a Pelayo Díaz, Cristina Rodríguez o Natalia Ferviú para que le hicieran un cambio. Sin embargo, su travesía por la pasarela apenas duró 47 segundos, pues ninguno de los tres estilistas pensó que necesitase cambio alguno.

Los nervios le jugaron una mala pasada y no fue capaz de expresar con claridad lo que quería exactamente, motivo por el que los tres diseñadores renunciaron a hacerle un cambio: "No sé qué ha pasado. Os veo a vosotros, que sois guapísimos, y no sé qué me ha pasado. Que me imponéis. Tengo una nariz que parece un tabique, pero que no pasa nada. Mi madre me dice que está bonita", argumentó al ver que su cambio no se iba a producir, al menos en ese programa.