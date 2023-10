Modelo. Fan del Carnaval. Bailarina. Influencer. Y ahora concursante de Gran Hermano VIP. Así es Susana Bianca Berry, de 30 años y de Maspalomas. En su perfil de Instagram (@susanabiancaberry) tiene más de cien mil seguidores que seguro irán en aumento con el paso de los días en el reality. Ha hecho pasarela, fotografía y ha trabajado con algunas de las marcas de cosmética más importantes.

Ahora, la joven grancanaria se ha convertido en una de las favoritas de GH VIP 8 y, en su vídeo de presentación, reconoció que con su participación en Gran Hermano tiene un objetivo claro: quitarse la etiqueta de ‘modelo de tallas grandes’, para ser, simplemente, ‘modelo’ y demostrar que la diversidad también es sinónimo de éxito.

Susana Bianca se convirtió en la protagonista de la primera historia de amor del concurso junto a Zeus Montiel y, pese a que no estuvo muy segura de si quería o no tener un romance con el hijo de Sara Montiel, ahora la modelo grancanaria no solo está de lo más feliz junto al joven sino que, además, le ha hecho una confesión de lo más picante y ardiente mientras sus compañeros dormían plácidamente y ellos... le daban rienda suelta a la pasión bajo las sábanas.

"Te comía la..."

Durante la madrugada, la pareja eligió darse amor en vez de dormir y los micrófonos captaron una caliente confesión de la joven grancanaria hacia su actual pareja que ha dejado boquiabierta a las redes.

Todos durmiendo 😴 😴



Susana a Zeus: Qué ganas de hacerte el amor, TE COMERÍA LA PIRU…



Me imagino a Zeus así: 😳😳😳😳



Me meo JAJAJAJA #GHVIP18O #GHVIP17O pic.twitter.com/4WzSZnYdji — • TodoSalseO • (@TodoSalseos) October 18, 2023

Entre beso y beso se pudo escuchar como Susana Bianca le decía a Zeus "qué ganas de hacerte el amor, te comería la piru..." algo a lo que el joven, presa de la sorpresa, no supo qué responder.