Anabel Pantoja monta un circo y le crecen los enanos. La que tenía que ser una de las etapas más felices de la vida de la sevillana en Gran Canaria ha quedado empañada por un desafortunado comentario que han hecho en el programa 'Fiesta' de Telecinco que ha hecho que la hispalense entrase en directo para reprochar el mal trato que estaba recibiendo por parte del espacio de los fines de semana de la cadena desde hace ya varias entregas.

La Pantojita de Canarias se ha comprado una impresionante casa en el sur Gran Canaria a la que ha bautizado como 'Villa-Panto' y no puede estar más feliz y lo cierto es que la sobrina de Isabel Pantoja no ha parado de contar los avances que va teniendo su refugio canario a través de sus redes sociales y, ahora, Anabel ha publicado algunas imágenes de la casa en la que pretende vivir su vida 'a lo canario'.

Y, a este importante momento que la joven está viviendo en su paraíso, se le suma que su pareja, el fisioterapeuta David Rodríguez comenzará a pasar consulta en la capital grancanaria con el objetivo de estar más cerca de su pareja y fortalecer así su relación.

Sin embargo, un comentario de Aurelio Manzano en el que aseguraba que Anabel es "una chica que necesita a su lado a un hombre para que le lleve el bolso", desató la furia de la sevillana y la obligó a entrar por teléfono en el programa para desahogarse ante los ataques que estaba recibiendo.

"Me parece tan feo lo que acabo de ver... Estoy destrozada"

A través del teléfono de Amor Romeira, Anabel Pantoja entró en el programa para responder a las barbaridades que se estaban diciendo de ella y del nuevo comienzo de su pareja en Gran Canaria.

"Me parece tan feo lo que acabo de ver por parte de personas que están ahí sentadas y que tienen un trabajo, una experiencia y una educación. Estoy destrozada (...) Diciendo que estoy comprando personas, que estoy comprando a mi novio... Yo tengo corazón, tenéis que medir un poco las palabras. Entiendo que está la libertad, pero yo aguanto que cada fin de semana os inventéis mil cosas sobre mí" comenzaba diciendo la joven.

Sobre el nuevo trabajo de su pareja en Gran Canaria, Anabel explicaba que "nadie ha dejado ningún trabajo por mí, yo dejé mi vida en Sevilla y Madrid por amor, y ahora esta persona lo que hace es trabajar en su clínica de Córdoba, y lo que no quiere es dejar de trabajar para estar mantenido a mi lado. Me parece muy feo el debate barato que habéis hecho faltando el respeto a una mujer" decía muy enfadada al otro lado del teléfono para seguir lanzando preguntas al aire.

"¿Qué pasa, que porque yo tenga más dinero, o porque le regale unas zapatillas a mi expareja, ya le estoy comprando? Me parece muy feo lo que habéis hecho. Me estáis juzgando por comprarle cosas a mi pareja, ¿quién de ahí no le ha comprado alguna vez un regalo a su pareja con todo el amor del mundo? A mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer con mi novio o lo que él hace por mí, ¿quiénes os creéis que sois?", sentenció.