La casa de 'GH VIP' ha perdido en una misma semana a tres de sus concursantes. Javier Fernández confirmó su decisión de abandonar voluntariamente el concurso, tal y como ya había manifestado durante las últimas horas. Sin embargo, el patinador olímpico fue el único en hacer las maletas.

Por sorpresa y contra todo pronóstico, dos participantes más fueron expulsados de la casa de Guadalix de la Sierra y la noticia fue compartida en redes sociales a altas horas de la madrugada. Como no podía ser de otra forma, la noticia de esta expulsión corrió como la pólvora en redes sociales porque uno de los expulsados era uno de los grandes favoritos de esta edición vip.

Los dos concursantes que han sido expulsados por la organización del programa han sido Gustavo, el chófer de María Teresa Campos, y Álex Caniggia, gran favorito de este año.

"Tras incumplir las normas de conducta exigidas en Gran Hermano, Álex y Gustavo han sido expulsados disciplinariamente del concurso. En la gala de este jueves se mostrarán las imágenes que nos han obligado a tomar esta decisión", escribía el programa en X (Twitter) en torno a las 01:30 horas.

Pero, ¿cuál fue el verdadero motivo por el que se decidió que ambos concursantes debían ser expulsados de inmediato del programa?

Un forcejeo inaceptable

Según compartió Marta Flich, un agarrón fuerte fue lo que motivó la expulsión disciplinaria de los dos concursantes.

"No podemos las imágenes del incidente porque no son edificantes, forcejearon y sus compañeros les tuvieron que separar, cruzaron una línea rojo que 'Gran Hermano' no puede permitir" decía la presentadora con los protagonistas a su lado.

En ese momento, Caniggia pidió disculpas a la audiencia. "Quiero pedir perdón al público español y a Gustavo, estuve mal, se me fue un poco la olla, fue algún que otro empujón".