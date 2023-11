Como cada tarde, Ana Rosa Quintana se puso este lunes al frente de una nueva entrega de 'TardeAR', el magacín que presenta desde el pasado mes de septiembre en las tardes de Telecinco.

La madrileña sigue intentando afianzar 'TardeAR' en las tardes de Telecinco. La que fuera la 'reina de las mañanas' durante los últimos 18 años trabaja ahora en hacerse su hueco en las tardes con una oferta televisiva de lo más amplia, un hecho que provoca que enamorar a la audiencia sea cada vez más complicado.

Ana Rosa se ha querido rodear de infinidad de rostros conocidos para analizar diferentes temas de la actualidad y del corazón patrio y, entre esa larga lista de colaboradores, destacan rostros conocidos como Vicky Martín Berrocal, Lolita, Mario Vaquerizo, El Cordobés o Xavier Sardá.

La mesa elegida por la presentadora cada tarde busca ofrecer a su audiencia diferentes contenidos que interesen al respetable pero, en el último programa de TardeAR, la comunicadora ha tenido que abandonar de forma abrupta el programa y la audiencia quedaba trmeendamente desconcertada.

Pero, ¿qué es lo que ha obligado a la presentadora a marcharse de su programa?

Motivo de peso

Ana Rosa Quintana tuvo que ausentarse en mitad de su programa porque tenía un compromiso profesional ineludible.

"Bueno, compañeros, me tengo que marchar, disculpadme ustedes", decía ante la atenta mirada de sus compañeros. "Tengo que ir a entregar un premio. Son unos premios de televisión, los Premios Talento. Me lo pidió Ana Bustamante, directora general de Mediterráneo. La gala acaba a las 20:15 y tengo que llegar, que si no... Le darán el premio pero sin que lo entregue nadie", comentó Ana Rosa antes de levantarse de salir de plató.