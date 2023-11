El Gran Wyoming también es otro de los afectados por las estafas 'online' que utilizan rostros de famosos. El presentador de 'El intermedio' estuvo este pasado viernes en 'Equipo de investigación' explicando su caso y cómo le afectan estas publicidades engañosas con titulares llamativos.

“El titular es asombroso: 'La última inversión de El Gran Wyoming asombra a los expertos y aterroriza a los grandes bancos'. Parece que he invertido en caretas y armas de repetición para atracar bancos", comentó el cómico en el programa de laSexta con cierto tono de broma.

Además de admitir la "faena" que puede generar, Wyoming también desveló cómo ha descubierto este tipo de publicidad engañosa que nunca ha aceptado protagonizar: "Unos me han llegado por whatsapps de amigos, y muchos los he visto yo directamente cuando estaba trabajando con el ordenador".

"Voy a decir una cosa que me cabrea muchísimo: según lo poderoso que sea el estafador, de los medios y abogados tenga -al final son delitos sin sangre y sin violencia-, y rara vez, muy rara vez, se hace una sentencia ejemplar por el quebranto social que generan", aseguró el humorista tras leer nuevos titulares de estas estafas: "¡Qué barbaridad!".

Cabe recordar que Pablo Motos anunció la semana pasada que se planteaba emprender acciones legales contra Google por las estafas online que utilizan su imagen y la de otros muchos famosos durante la visita de Gloria Serra para promocionar este reportaje de 'Equipo de investigación' en 'El hormiguero'.

"Lo peor es que no se les puede pillar, porque son muy listos. Tenemos que pasar al plan B, que es ir a la tienda. Si no puedo ir a por el traficante de armas y fabrica los venenos, me voy al de la tienda que los está vendiendo. Es decir, Twitter, Google, Facebook y todas las redes sociales", comentó Gloria Serra, lo que originó a que Motos contase la última iniciativa legal que había iniciado al respecto: “La idea que estamos estudiando es demandar a Google. Claro, qué responsabilidad tienen Google, Twitter, Facebook e Instagram si ponen anuncios que son una estafa".

Al respecto de esto, el propio Motos desveló que había sido víctimas de estas estafas al ser utilizada su imagen: "La anterior vez lo denuncié, y cuando el juez llegó a pedir pruebas ya no existía la empresa, porque cambian muy rápido de país. Tienen los tiempos controlados, son unos estafadores extraordinarios que están estafando muchísimo dinero y que están dejando a muchísima gente en la ruina".