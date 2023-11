Jessica Bueno no para de poner patas arriba la casa de Guadalix de la Sierra. La modelo ha sido la encargada de provocar algunos de los momentos más críticos del concurso como, por ejemplo, cuando protagonizó un polémico momento cuando no dudó en gastarse lo que fuera necesario para mantener una conversación con sus hijos, y prueba de ello ha sido la friolera de dinero que quitó del premio final. Y es que la modelo sefundió 75.100 euros del premio final. Una decisión que dejó el premio final el 42. 600 euros.

Pero esto no fue todo porque Bueno, tras la expulsión de su amigo Luitingo, fue tentada por la organización del programa y ha decidió gastarse una alta cantidad económica para que su compañero especial siguiese siendo concursante de GH VIP 8.

Un compañero por el que la maniquí podría estar sintiendo algo que va más allá de la amistad. Y es que la audiencia se ha dado cuenta que entre Jessica Bueno y Luitingo habría surgido la llama del amor y, como no puede ser de otra forma, este sentimiento traspasa la pantalla.

Pero es que, sorprendentemente, Bueno ha querido desahogarse con el cantante y le ha desvelado la realidad de sus sentimientos. Unos sentimientos que podrían provocar el fin de su actual relación.

"No quiero hacerte daño"

En un acto de transparencia para con su amigo especial, Jessica Bueno decidió ser lo más transparente posible con Luitingo.

“Me veo en la necesidad de decirte que no te quiero confundir, ni hacerte daño (...) Si yo sé que más allá de abrazarte o darte la mano no va a pasar nada más, estoy siendo egoísta si tú tienes la necesidad de algo más y yo sé que no va a pasar. No quiero hacerte daño”, sentenciaba.