Antonio Díaz, más conocido como El Mago Pop, acudió este miércoles como invitado a 'Viajando con Chester'. El artista, que durante los últimos años se ha convertido en uno de los ilusionistas más reconocidos a nivel mundial, charló con Risto Mejide sobre su carrera y su desembarco en Broadway.

"Estaba tan ocupado en lo inmediato que no fui consciente hasta que paré", confesó en el programa de Cuatro sobre su llegada a Nueva York: "Iba por Times Square con los carteles por todos lados y no los miraba porque me ponía nervioso". Además, desveló que estuvo a punto de ocurrirle una desgracia: "Iba hacia el teatro y casi me atropella un autobús con mi cara. Hubiera sido un final muy triste".

El Mago Pop reconoció que llegó a pasarlo mal por la exigencia profesional que supuso: "Fui solo con mi equipo. Decidí no tener socios, inversores... La inversión fue enorme y la toma de decisiones muy compleja". "Estar en un teatro de Broadway es un privilegio y ellos escogen a quien está. Es una cosa muy cerrada y teníamos presiones muy grandes".

En otro momento de la entrevista, reconoció que existen muchas diferencias entre el público español y el estadounidense: "El público americano es más festivo, más rock and roll, más agradecido. Se apagan las luces, va a empezar la función, y empiezan a gritar". "El haberme rodado aquí me ha servido muchísimo. Aquí nadie te regala un aplauso, vienen con la ceja levantada. Y en la magia más", admitió.

¿Existen diferencias entre el público americano y el español?@ElMagoPop : “El público americano es más festivo”



Se nota que no ha actuado en el Bagdad de Barcelona#ChesterMagoPop pic.twitter.com/1ngSO8jZSY — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) 29 de noviembre de 2023

Las diferencias también se encuentran en el precio de sus espectáculos. "En Estados Unidos, ahora mis entradas valían 350 dólares", comentó ante la sorpresa de Risto Mejide. "¿En serio? Pero cómo te pasas", dejó caer entre risas el presentador.

El propio Díaz es consciente de que se trata de un precio muy elevado: "Yo lo veo caro, eh. Y eso que es para mí, pero lo veo caro". "Me supo muy mal, pero se llenó y dije... No lo bajes, porque está yendo bastante bien", comentó en 'Viajando con Chester: "Yo me doy cuenta, lo veo caro. Aquí a 100 euros, que no está mal. También es".