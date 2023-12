Paz Padilla ha hablado sin rodeos de su etapa como presentadora de 'Sálvame'. La presentadora ha asegurado que no reniega del programa, aunque también ha aprendido que cosas ya no quiere en su vida.

Padilla, que está a punto de estrenar un nuevo programa de viajes con su hija, Anna Padilla, ha reconocido que su experiencia en Sálvame fue tan traumática como reveladora. "No soy la misma que llegó allí hace 14 años. Las circunstancias de mi destino me cambiaron. Yo quiero calma, para mí, la felicidad es tener calma".

Era un programa en el que, ya se sabe, se gritaba, y eso era lo normal. A mí ahora no me gustaría tener un programa así, estoy en otro momento", ha comentado la comunicadora en el podcast 'Lo que tú digas', añadiendo que durante mucho se sintió "muy incómoda" allí: Ya no necesito ni dinero ni nada. Si algo he aprendido es que se necesita muy poco para ser feliz”.

Pero, al ser pregutnada por sus momentos más oscuros en el programa, la actriz reconoció que hizo daño y ha pedido perdón por los problemas que hubiese causado mientras estaba al frente del espacio.

"Me di cuenta de que sobraba"

La propia presentadora ha revelado que no estaba a gusto en el programa. "Me di cuenta de que ya sobraba, y qué bien porque ya no tengo que estar ahí (...) Pido perdón si alguna vez hice daño, que creo que sí, evidentemente, porque estaba ahí. Intenté hacerlo lo mejor posible y poner amor a todo lo que hacía”.