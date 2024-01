El humorista Paco Arévalo ha fallecido a los 76 años de edad en su domicilio de Valencia tras una dilatada carrera como humorista y actor en la pequeña pantalla y también en el cine.

Arévalo fue hallado muerto este miércoles por la tarde en su vivienda tras encontrarse indispuesto varios días. Concretamente, y tal como confirma la revista 'Semana', ha sido su hijo el que lo ha encontrado sin vida en su casa de Valencia. Fuentes cercanas a la familia del fallecido han explicado que la causa del fallecimiento todavía no se conoce, aunque podría tratarse de un infarto.

Amigo de sus amigos, Paco Arévalo se rodeó durante sus años de trabajo de grandes compañeros de rodajes y funciones que acabaron siendo como parte de su familia. Bertín Osborne, Francisco Esteso o Andrés Pajares se convirtieron en compañeros de trabajo y de via del humorista. Durante años, el dúo Osborne-Arévalo protagonizó programas de televisión y funciones teatrales con su particular sentido del humor y puesta en escena. La relación entre ellos superó la pequeña pantalla.

Como no puede ser de otra forma, los hijos del actor están completamente devastados tras el repentino fallecimeinto del cómico pero ha habido un detalle a las puertas del tanatorio donden descansan los restos mortales del actor que no ha pasado desapercibido para la prensa.

Un detalle que tiene que ver con Bertín Osborne y la duda de si ha llamado o no a los hijos de Paco Arévalo, a quien le unía una fuerte amistad.

Significativo y feo detalle

Francisco Rodríguez ha atendido a los medios de comunicación a las puertas del tanatorio Servisa de Valencia y ha sido donde ha respondido a la pregunta de sdi el cantante se ha puesto en contacto con él tras el fallecimiento de Arévalo.

"Son amigos de toda la vida. Últimamente no era una relación tan fluida, pero se llamaban de vez en cuando. No me ha llamado, aunque me llamará y vendrá, supongo. Sé que a mi padre le tenía muchísimo cariño", revelaba.