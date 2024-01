"Hace unos meses tomé la decisión más difícil de mi vida y puse fin a la relación sentimental en la que me encontraba. Lo hice pensando en todo momento en mis hijos y en su bienestar y además en mi salud en el momento tan importante en el que me encuentro”. Con estas palabras, la doctora grancanaria Carla Barber confirmó hace unos meses atrás lo que ya era un secreto a voces: su ruptura con el padre de sus dos hijos tras dos años de intensa relación.

"Él no es como me esperaba. Y sabe perfectamente los motivos por los que nuestra relación terminó. En muchos aspectos de nuestra vida me ha vendido que es una persona que no es. Cuando ves que alguien no está a la altura de las situaciones, no queda más remedio que tomar una decisión, por mucho que te duela y por mucho que lo quieras", aseguró la ex concursante de Supervivientes para la revista Hola! donde contó con todo lujo de detalles cómo se produjo la ruptura.

Si bien es cierto que Barber ahora ha rehecho su vida al lado de un conocido cirujano, la joven grancanaria no ha perdido la oportunidad de hacer un repaso a su vida pasada junto al padre de sus hijos de la mano de la 'influencer' y también amiga, Violeta Mangriñán.

"No he tenido buena experiencia"

Más sincera que nunca y en un ambiente de seguirdad para la reina del pinchi-pinchi, Barber ha reconocido que su experiencia con la maternidad y su expareja fue, cuanto menos, compleja pero no se cierra a volver a ser madre.

"Sin duda, me quedaría embarazada de nuevo. Tener hijos es increíble. Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Es verdad que ha cambiado mi vida de manera radical y que ahora todos mis planes giran en torno a mis hijos. Me encantaría tener más. De hecho, me encantaría tener cuatro" dijo para hablar, a continuación, de su relación con su expareja. "Tampoco es que haya tenido una muy buena experiencia. No con mis hijos, sino con el hecho de la pareja y los hijos".