Terelu Campos está en su mejor momento pese a que le falta su pilar fundamental. La muerte de María Teresa Campos el pasado mes de septiembre a los 82 años, supuso un inevitable punto de inflexión en la vida de sus dos hijas. Tras el multitudinario funeral celebrado en Málaga, Carmen Borrego y Terelu Campos volvieron a tomar las riendas de su vida y se han embarcado en diferentes proyectos profesionales.

De hecho, tras dar varias entrevistas y anunciar su fichaje por otros programas de televisión, la comunicadora Tse ha covnertido en uno de los fichajes estrella de 'Bake Off Celebrity' de Televisión Española, donde la hija de la difunta comunicadora muestra a la audiencia sus dotes como repostera.

No es la primera vez que Terelu Campos se embarca en una aventura de este tipo. La actual colaboradora de 'Mañaneros' fue concursante de la séptima edición de 'Masterchef Celebrity', además de participar en otros formatos de este estilo como 'Ven a cenar conmigo' y 'La última cena'.

Y ha sido durante la emisión de una nueva entrega del programa de repostería de la cadena pública dode Terelu Campos no ha podido contener las lágrimas al recordar como casi pierde una preciada posesión que tiene mucho que ver con su madre: un collar cn sus cenizas.

"Me entró como un ataque de pánico"

Al recordar momentos junto a su madre, Terelu recordó como vivió una dura situación en la que no encontraba un collar con las cenizas de la comunicadora.

"Un día estaba en casa y se dio cuenta de que el collar se la había caído. Un día se me cayó, casi me muero. Se me cayó dentro del sujetador. Me volví loca, hasta que me dice la chica, tóquese un poco. Me entró como un ataque de pánico, de verdad”. Sin embargo, todo quedó en un susto.