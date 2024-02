Adara Molinero no está pasando por un buen momento. La influencer ha compartido en sus redes sociales la mala experiencia que ha sufrido en una clínica estética a la que acudía para eliminar heridas y marcas que había dejado en su piel su paso por 'Supervivientes'.

"No había subido nada todavía porque he estado en shock", comienza relatando. Tras acudir a la clínica a realizarse el tratamiento, ha salido con varias quemaduras en las piernas y se ha dirigido inmediatamente hasta un hospital. En urgencias, le han dicho que se trata de quemaduras de segundo grado.

"Me trataron en todo momento como si fuera una exagerada y me ponían aire frío. Cosa que me daba más dolor todavía. Me tuve que ir a urgencias", comenta. "Tuve que salir sin pantalones en braguitas porque no me podía tocar nada las heridas", añade.

La clínica ha respondido a través de La Vanguardia, después de que el medio se haya puesto en contacto con ellos, y el dueño de la misma ha dado su versión: "Se ha hecho un tratamiento, hemos seguido el protocolo establecido y a veces se obtiene un resultado no deseado", afirma.

Además, desvela que la clínica ofreció ayuda a la exconcursante de 'Supervivientes': "En todo momento hemos intentado contactar para intentar solucionar el resultado que hemos tenido, ayudar en todo momento. Intenté ir con ellos al hospital porque sí que la vi afectada, y no nos dejó acudir con ella. Nosotros, cuando un paciente se queja de una molestia, nunca vamos a tratar a alguien como loco, porque la percepción es muy variable entre pacientes".

Por último, opina sobre las quemaduras que ha sufrido Molinero, creyendo que no le dejarán secuela, y ha dejado claro que defenderán su honor y el de sus trabajadores: "Cada uno es libre de tomar medidas legales, y nosotros tomaremos las medidas que sean necesarias y responderemos a las que ella tome".