En apenas dos años, Carlos Peguer y Marián Maturana han convertido su podcast, La Pija y La Quinqui, en uno de los más exitosos del panorama audiovisual. Tras unos comienzos modestos, el formato creció gracias a su estilo desenfadado y mordaz y se convirtió en referente en su género, recibiendo la visita de personajes de primer nivel como Rosalía y Pedro Sánchez, y ahora han sido invitados por Ron Barceló en la tercera edición de Nevalia, el festival musical de invierno celebrado en Aramón Formigal.

Aprovechando el evento, conversaron con Ricky García para YOTELE, el portal de televisión de El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, sobre el segundo aniversario de su espacio digital "Lo empezamos sin ningún tipo de ambición y fue muy sorprendente la velocidad a la que crecimos. En el primer mes ya estábamos en el Top 5 de Spotify", cuenta Marián.

"El gran paso mediático lo dimos con Rosalía, que fue un chocho porque lo hacíamos en mi casa, con un ordenador Cutre y no había tiro de cámara. Y con Pedro Sánchez dimos un salto generacional y nos conoció la gente que ve la tele. Nos sacaron hasta en los informativos", asegura.

Tras el éxito de las primeras temporadas de 'La Pija y la Quinqui', sus protagonistas recibieron una sorprendente propuesta: participar en los debates de 'El conquistador' en TVE, recogiendo la opinión de la audiencia en las redes sociales, de lo que no guardan muy buen recuerdo: "Fue una puta mierda".

Marían Maturana asegura que "nos trataron super bien y estuvimos super a gusto, pero nos dimos cuenta de que ese no era el formato ni era el momento. Estábamos arrancando la sexta temporada del podcast. Y ahora estamos aprendiendo a ver las cosas que nos encajan y las que no y también a decir que no".

Por su parte, Carlos Peguer añade: "Cambió mucho el planteamiento que se nos hizo al principio a cómo fue todo finalmente. Cuando nos lo plantearon nos encajaba pero según fue evolucionando, nos vimos un poco más atrapados y en algún momento pensamos que a lo mejor eso no era lo nuestro".

"El programa no era lo nuestro. Nosotros veníamos de un programa autogestionado como es La Pija y la Quinqui, que al principio era muy de andar por casa, con un equipo pequeño, en el que tomas las decisiones y las ejecutas en poco tiempo. Y pasar a trabajar con equipos de tele, con los tiempos de tele, se nos vino un poco el mundo encima", remata Marián, que pese a esta experiencia. no se cierra a volver a televisión en el futuro: "No estamos cerrados a nada pero tampoco estamos buscando nada en este momento".