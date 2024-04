'Todo es mentira' ha analizado en su entrega de este lunes, 22 de abril, la comparecencia de Salvador Illa en la comisión de investigación sobre la contratación de emergencia durante la pandemia. Durante su intervención, el exministro de Sanidad ha asegurado que en aquellos meses solo habló en una ocasión con Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos.

"Me vi una vez con el señor Koldo. Le remití a los técnicos, le vieron, siguieron el procedimiento y el resultado es que no se compró nada", ha relatado al actual candidato del PSC a las elecciones en Cataluña: "Hice lo que tenía que hacer. Por autorizar, ni siquiera las compras del Ministerio de Sanidad autoricé".

José Luis Ábalos, que hace unos días regresaba a su puesto como colaborador de 'Todo es mentira', ha sido cuestionado por este asunto. "Ábalos, ¿enviaste tú a Koldo a hablar con Illa?", le ha preguntado Risto al exministro de Transporte, que ha respondido de forma tajante: "No, me estoy enterando ahora. Tampoco me dijo nada el ministro".

"Ha dicho que sí, pero que lo remitió... No tengo ni idea de eso. Me lo tengo que creer porque lo dice Salvador y de él me lo creo todo, pero ni idea. Ni me lo dijo uno ni otro", ha añadido Ábalos, insistiendo en que desconocía que se había producido esa reunión.

Unas palabras que Risto ha aprovechado para darle un severo corte: "No te enterabas de nada de lo que pasaba allí". "Hombre, no había cosas para hacer allí, madre mía. Y más en ese contexto", se ha defendido Ábalos ante el presentador, que ha seguido apretando a su compañero de programa: "Pero si se reúne tu asesor de confianza con el ministro de Sanidad...

"No lo sabía, pero si lo supiera tampoco me importaría reconocerlo", ha terminado diciendo el actual colaborador de 'Todo es mentira'. Una afirmación que el propio Risto ha apoyado: "No pasaría nada, no te implica en nada".