El actor cubano William Levy, uno de los protagonistas más afamados de telenovelas del momento, que hemos podido ver en Montecristo de Movistar o en Café con aroma de mujer, que puede verse en Netflix, ha visto acabado su matrimonio como consecuencia de un desliz con ramificaciones en Canarias.

El novio perfecto de los papeles que representa en las telenovelas dista mucho de la realidad. En la actualidad, se encuentra inmerso en un difícil proceso de divorcio de la también actriz Elizabeth Gutiérrez, con quien Levy tiene dos hijos: Christopher, de 18 años, y Kailey, de 14.

Llevaban dos décadas juntos y la puntilla que ha terminado con la relación no fue la relación del actor con Mercedes Milá, ni tampoco su cercanía a Jennifer Lopez. En su día se tachó a Levy de ser el culpable de la ruptura de Lopez con Marc Anthony.

El detonante que ha acabado con el matrimonio parece haber sido la aventura que el actor mantuvo con una tinerfeña a la que dejó embarazada en 2022, cuando rodó la serie de coproducción española Montecristo. La serie, que se rodó en parte en España, filmó escenas en Tenerife, entre otros lugares. También se desarrolló en parte en lugares como el palacio El Rincón, de Tamara Falcó, y donde en la actualidad se rueda la serie La Promesa.

Infidelidad

Sin embargo, parece que no fue en Tenerife donde el actor conoció a la mujer con la que fue infiel a su esposa, sino en Madrid, en una discoteca. Esto es lo que asegura el colaborador del programa mexicano Chisme No Like Carlos Corbacho.

Fuese en Madrid o en Tenerife, según el colaborador, el actor mantuvo una relación con la canaria durante entre tres y cuatro meses. También apunta Corbacho que la relación se rompió en vísperas del cumpleaños del actor cuando la joven le comunicó que estaba embarazada.

A partir de ese momento, Levy no quiso ni saber nada ni tener nada que ver con la muchacha. Según el testimonio del colaborador de Chisme No Like, el actor la bloqueó en sus redes sociales para que no se pusiera en contacto con él. Al mismo tiempo, un asistente del cubano se encargó de solucionar el problema, entregando a la joven una suma de dinero para que abortara. La joven se sometió a la intervención y abortó, pero no queda ahí el asunto, pues, por lo visto, ahora sufre depresión.