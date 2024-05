Mientras contesta a las preguntas en una terraza de Barcelona, el sol sale a ratos entre las nubes e ilumina su cabello, teñido de rojo (aún no se lo había cambiado), de tal manera que parece que su cráneo se incendiara. Y el momento se convierte en una simpática metáfora, porque la cabeza de Paul Thin está siempre en constante ebullición, como mostró a su paso por el ‘talent’ ‘OT 2023’, de Prime Video, en el que al principio se aislaba para no interrumpir su constante proceso creativo. Ahora, con ‘la copa’ de segundo clasificado en la estantería; nuevo 'single', 'Dónde', y ya de gira de conciertos espera que llegue el momento de cortar el cordón umbilical con el ‘talent’ y volar solo para demostrar de lo es capaz de hacer. Algo que a veces parecía que solo él veía.

Sorprende, siendo andaluz, que su acento no sea demasiado cerrado, pero es que a él le sale así. “Cuando estoy fuera, incluso me sale el gallego”, cuenta entre risas. Pero, eso sí, siempre habla de ‘Graná’: “No digo Granada ni aunque me paguen”, dice convencido. Pero lo que más sorprende es que venga del pueblo de Rosa López, la Rosa de España (aunque ella en realidad fuera de otro y se mudara allí), que de ahí salgan dos artistas con tal vozarrón. Y no solo ellos. “También de Armilla son Dellafuente y Saiko”, cuenta. Y desvela el que puede ser el secreto. “Es una ciudad muy cultural y universitaria, con muchísimas salas de ensayo muchos pubs, lo que hace que también haya mucha vida de la música indi”, explica.

Fiel a sí mismo

Ese vozarrón fue el que hizo que muchos vieran en él al ganador ya en la gala 0. Aunque luego, esa imagen se fuera diluyendo al verse metido en nominaciones varias que hicieron que tuviera una crisis de identidad profesional. “Solo entendí la nominación de la gala 3. En esa hasta me habría nominado yo”. Le costó aceptar el resto. “Cuando te dicen que te han nominado por algo que es natural en ti te crea una inseguridad artística. Cuestionaban mi 'fisicalidad', mi forma de actuar, mi forma más performática y teatral, y ahí me mantuve fiel. Porque creo que era una cosa que me hacía muy yo”, sostiene. “Creo que hay que mantenerse fiel a uno mismo porque si te dedicas algo tan vocacional, si no eres fiel a lo que haces, no lo hagas”, concluye.

Ese pulso con su esencia lo llevó hasta el final. Y así, de una nominación emergió, cual ave Fénix, como Paul Thin, con el pelo platino y sin renunciar a ella. “Fue un momento muy bonito cuando en la gala 10 Vicky viene con una propuesta que no era solo una coreografía, sino que tenía sentido artístico”. En cuanto a lo del cambio de imagen en un artista coincide en que no es una frivolidad, sino que forma parte del concepto: “La forma en la que te muestras es una representación de ti mismo. Y cuando haces un pequeño cambio en tu estética tienes una seguridad que igual antes no tenía. Y te ayuda a nivel de concepto, de proyecto. El pelo rojo (que en ese momento tenía) es por la canción)”, asegura.

Difícil integración

A esa crisis artística se unió una pequeña crisis de convivencia. Entró muy artista, muy genio, muy ‘ratón de estudio’ y se aisló’. Y cuando se dio cuenta de que se había apartado de ese campamento de verano que es ‘OT’ decidió ponerle solución comunicándoselo. “Fue un momento dominante de mi introspección ver que necesitaba hablar con mis compañeros, porque quería estar más dentro del grupo. Pues al llegar a un sitio nuevo, como soy introvertido, me costó un poquito más integrarme. Pero al final hicimos una familia”, relata. Recuperar su seguridad personal y profesional le empoderó, pero también mostró que parecía no dejarse aconsejar. “Siempre mantengo que es muy importante entender que la gente con la que trabajas es también profesional y sabe lo que hace. Escuchar a la gente. Te puede gustar, te puede convenir, más o menos, pero si dices que no, por algo lo dirás”, explica. “Lo importante es saber adónde quieres llegar. No tengo claro lo que tengo que hacer, pero sí adónde llegar de la mejor manera posible”, cuenta.

No obstante, todo eso no le impidió que quedara en segunda posición. Justo el lugar que había visto como posible en aquella gala 0. “Nunca me vi el ganador. Estaba seguro de que ganaría Naiara. Pero sí segundo, mira. Aunque luego, con tantos altibajos…”. Del segundo puesto al primero solo le separaban los 100.000 euros, que se llevó la zaragozana, aunque él también disfrutó de una beca, aunque de 10.000 euros, con su triunfo en el concurso ‘Tierra de talentos’, que invirtió en formación, un pequeño estudio en su casa y en un ‘single’. Ahora ha sacado otro, ‘Dónde’, una canción de las muchas que compuso en la Academia, en la que ha intentado que la gente tenga claro que viene de él, ya que bebe del hip hop y del pop, de sus referencias. “Tienes baterías funky que son muy del hip hop, luego un estilo más 'hiphopero' actual, luego cosas más melódicas del pop, sintetizadores que nos recuerdan a los años 80… Quiero jugar con ese hip hop americano, pero también mezclarlo y poder experimentar con los géneros con los que crecí también, como el pop en sus distintas ramas el jazz el flamenco…”, detalla.

De lo que no hay duda es que con tanto “dónde” la canción surge de una búsqueda. “Pero es una búsqueda interna. De introspección. De no entenderse a uno mismo y de ese dolor que siente uno de por qué me pasa esto a mí. Es una canción que ocurre dentro de la cabeza de una persona. No es un discurs, no es un monólogo es un pensamiento y por eso el uso de reiteración y de metáforas”, dice. “La música es un medio introspectivo. Y a mí me gusta un poco esa cosa oscurita. Contar el lado oscuro de la luna, ver desde ese punto de vista la vida, porque creo que la música es una forma de expresar la ansiedad, partes más difíciles de la vida... La música es una vía de escape a todos estos sentimientos”, asegura. “Era una forma de hablar de desamor pero no desamor en una relación, sino contigo mismo. Y hacerlo en una canción es la forma más real de expresar ese de tipo sentimientos”, aclara.

El llegar hasta el final, y quedar segundo, le ha dado una relevancia que no tuvieron otros compañeros que se quedaron por el camino, sin embargo, impera la sensación de que no se le ha llegado a conocer del todo. “Fue algo natural. Soy generalmente un poquito un libro cerrado. Pero me gusta esa forma más enigmática del artista. Mis artistas favoritos tienen esa forma de ser. Ahora lo miro y me gusta, porque es mi imagen. Es como soy yo. Se ha visto una parte más real”. Asimismo, las palabras de Bizarrapap y Milo J han sido muy importantes para él. “Que al salir viera que me ha apoyado gente que yo escucho en mi día a día es algo muy bonito y muy fuerte, que aún sigo sin asimilar”, confiesa. Dónde, dónde, se pregunta en su ‘single’. Él, al menos, sabe adónde quiere llegar.