Una tertuliana del programa 'El Hormiguero', que se emite en Antena 3 y que dirige Pablo Motos, insunuó que uno de los grupos folclóricos más conocidos de Canarias, Los Sabandeños, es 'machista'. Rosa Belmonte, colaboradora en la sección 'La Cultureta' del espacio 'Más de uno', presentado por Carlos Ansina, indicó que uno de los conciertos al que había asistido y que más le había emocionado fue uno de la cantante María Dolores Pradera, a la que ha podido presenciar en directo en más de una ocasión.

Belmonte hizo alusión a una de las actuaciones en las que Pradera compatió escenario con Los Sabandeños, "que son empezaron a hacer 'mansplaining', porque son un montón, todos esos tíos cantándole a María Dolores Pradera". "Yo es que no lo podía soportar. Cómo me gustará María Dolores Pradera, que hasta la he ido a ver con todos esos tíos haciéndole 'mansplaining'", insistió.

Término anglosajón

El comentario, que fue en un tono jocoso y en un contexto distendido, parece que no fue demasiado afortunado, atendiendo al significado que tiene 'mansplaining'. En concreto, este término combina las palabras inglesas man (hombre) y explain (explicar). De esta forma, la Real Academia Española (RAE) lo define como “explicación dada por un varón a una mujer en tono condescendiente, presuponiendo de forma injustificada desconocimiento de la cuestión por parte de esta”. La Fúndeu, por su parte, lo traduce como 'machoexplicación'.

En cualquier caso, el concepto suele usarse con frecuencia de manera peyorativa y con un enfoque vinculado al machismo, tal y como hizo Rosa Belmonte durante la emisión del 'latenight' de Antena 3.