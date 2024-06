La decimocuarta gala de 'Supervivientes 2024' ha dejado a los seguidores del reality show impactados con la inesperada expulsión de Aurah Ruiz. La concursante canaria, que ha sido una de las protagonistas más destacadas de la edición, tuvo que despedirse de la isla después de 92 días, tras una votación reñida en la que Marieta se salvó por un escaso margen del 2% de los votos.

La expulsión de Aurah ha generado una ola de críticas en redes sociales, donde muchos seguidores expresaron su desconcierto. "No entiendo nada. Aurah debería de estar en la final", comentó un usuario en Twitter. Otros se quejaron de que la eliminación dejaba una final "aburrida y sin contenido", señalando que otros participantes aportan menos al programa.

Por otro lado, algunos espectadores celebraron la salida de Aurah, interpretando su expulsión como una consecuencia de su desempeño en el concurso. "Es su madre y ella decide", defendieron algunos seguidores.

Jesé Rodríguez, orgulloso de Aurah

El futbolista Jesé Rodríguez, marido de Aurah Ruiz, no tardó en mostrar su apoyo a la influencer. En una story de Instagram, Jesé escribió: “Orgulloso de ti, para mí eres mi ganadora, te amo. Siempre bebé”. Este mensaje fue una muestra de su incondicional respaldo a su pareja tras su salida del programa.

Durante la gala, Aurah mostró su arrepentimiento por haber cambiado una carta de Jesé por una hamburguesa XXL en la 'Mesa de las tentaciones'. A pesar de la decisión inicial, la producción le permitió leer la carta tras su expulsión. En ella, Jesé expresó su amor y orgullo: “Eres una mujerona, una guerrera, mi campeona. Estoy orgulloso de tener una mujer como tú a mi lado y haberme casado contigo. Muy feliz por el concurso que estás haciendo, sigue siendo tú misma porque eres mi bebé y punto. Te amamos con locura, aquí todo está bien. Te echo de menos más de lo que tú piensas, te necesito. Eres mi mundo. Te amo ahora y siempre. Eres la mejor bebé. Te amo, mi bebé”.

Una despedida emotiva

Al leer la carta, Aurah no pudo evitar emocionarse. "Me siento plenisima, estoy muy contenta. Me siento llena sin la hamburguesa", declaró, mostrando que el apoyo de su marido había sido más reconfortante que cualquier premio material.

La expulsión de Aurah Ruiz y Kiko Jiménez ha dejado la competencia en manos de otros participantes como Gorka Ibarguren, Arkano, Rubén Torres y Pedro García Aguado. La audiencia está dividida respecto a la dirección que ha tomado el programa y las expectativas para la gran final. Queda por ver si los restantes concursantes lograrán mantener el interés y el dinamismo del show hasta el final.