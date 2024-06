El regreso de Jorge Javier Vázquez a las tardes de Telecinco con 'El diario de Jorge' sigue generando muchas reacciones. Una de las últimas y más destacadas ha sido la de Ana Rosa Quintana, que opinó al respecto durante a alfombra de Los Beef Awards.

"Lo hará fenomenal. Y a todos nos interesa que nos vaya fenomenal. A mí también", comentó la presentadora de Mediaset en unas declaraciones recogidas por Informalia.

"Jorge y yo somos como viejas amigas de toda la vida, porque empezó con Rosa Villacastín y conmigo en 'Extra Rosa', en el año noventa y pico", añadió la comunicadora en esta intervención ante los medios que cubieron el mencionado evento.

Quintana también se pronunció ante las informaciones que apuntaba que no estaría al frente de 'TardeAR' a partir de septiembre, desmintiéndola por completo: ""A mí me encanta la mañana, me encanta la política, pero yo he dado este paso y, para atrás, ni para coger impulso".