La crítica de Monegal: retrato de Isabel Díaz Ayuso en clave humana

Suele saludar siempre el periodista Guillermo Fesser, cuando aparece en la tele, diciendo con énfasis vibrante: «¡Hola humanos!». Este santo y seña empático y simpático lo ha depositado ahora sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, invitándola a su programa ‘100% únicos’ (Cuatro).

Se trata de un espacio en donde una treintena de personas autistas, jóvenes en su mayoría, formulan cuestiones a un personaje de notoriedad relevante. Las muchas preguntas que le hicieron transitaron entre el cariño general, y alguna también picante. Las referencias al hijo que perdió a las ocho semanas de gestación fue un momento muy emotivo. «Fue triste porque al final no pude, pero siempre tendré a mi niño, aunque no le vea» dijo con delicada ternura.

Fue sorprendente el enfoque de una pregunta sobre la pandemia del covid. Decía así: «Tú fuiste la primera en tomar medidas, ¡antes que el Gobierno de España!». Más que una pregunta era una afirmación ante un tema –la gestión del Covid en residencias geriátricas y hospitales de Madrid– por el que la señora Ayuso ha sido muy contestada. Más picantes fueron las curiosidades políticas. «¿Te cae bien Pedro Sánchez? / No especialmente (..) ¿Cuándo te lanzarás a la presidencia del Gobierno? / No puedo. Otras personas trabajan en este sentido. El presidente de mi partido, Alberto Núñez Feijóo». Pero añadió: «Yo trabajo desde Madrid al servicio de todos los españoles». ¡Ah! Es una pincelada interesante. No solo trabaja para los madrileños sino para todos los españoles de toda España. Habrán tomado nota de este aviso en la cúpula actual del Partido Popular.

Este programa que ahora ha emitido Cuatro se grabó en diciembre de 2023. A mediados de marzo de 2024 –aquí se lo conté– Mediaset sorprendió lanzando en sus cadenas un avance publicitario de esta entrevista coral. Fue raro. Una campaña publicitaria sobre un programa que no va a emitirse hasta tres meses después, en el mundo de la tele, es inusual. Quizá Mediaset intentaba lanzarle un cable a Ayuso, resaltando su lado más humano, inmersa como estaba en el fragor del «Me gusta la fruta» y la investigación sobre su hermano. Esta entrevista, emitida ahora, ha conseguido el 5,3% de cuota de pantalla. Es el registro más bajo, en ‘share’ y en ‘rating’, de las cuatro ediciones emitidas de este programa.