Movistar Plus+ emite esta noche el último programa de 'La resistencia' antes de que se produzca el fichaje de David Broncano por RTVE, pero el de anoche fue el último programa grabado, como viene siendo habitual, y por ello, el presentador ha tenido unas palabras hacia la plataforma que les dio la oportunidad.

Todo ha ocurrido durante la sección del colaborador Jorge Ponce en el programa, en el que se han subastado algunos de los objetos más míticos del formato. Entonces David ha comenzado diciendo que "han sido 7 años y nos han tratado bien. Este programa no se podría haber hecho en otro sitio, esto va en serio. Si no hubiera sido por Movistar Plus+ este programa no existiría".

Fue entonces cuando Ponce tomó la palabra, afirmando que "estamos aquí con el subidón, con esa energía que le da al abuelo, que parece que está mejorando al final, pero no es más que la adrenalina de quien ha llegado a la meta. Estamos como cuando bailó contigo María Teresa Campos", aunque posteriormente pidió perdón por este comentario hacia la presentadora ya difunta.

Rápidamente la cosa viró hacia el humor, cuando el colaborador afirmó que debían llamar al 1004, el teléfono de Movistar, para pedir la portabilidad, a lo que el presentador afirmó que "igual se complicó todo mucho porque no llamamos al 1004". Entonces Ponce decía que "si llamamos ahora, lo mismo nos ofrecen un iPhone y nos quedamos", ante lo que Grison terminaba el gag afirmando que "catorce millones de iPhone os tienen que ofrecer".