David Broncano ha sido el fichaje estrella de la temporada en RTVE. Muchos espectadores están esperando su aterrizaje en el terreno de la televisión pública, y parece que ya tenemos algunos datos sobre esto. Fue el pasado martes, 9 de julio, cuando los comentaristas de la semifinal de España en la Eurocopa, avanzaron algunos detalles de la llegada de Broncano a La 1.

Por el momento, lo que conocemos es que se han firmado hasta dos temporadas por un valor de 28 millones de euros (14 millones por temporada), y que el nuevo formato se emitirá de lunes a jueves en horario de acess prime time, empezando el próximo septiembre. Por tanto, competirá con otros formatos míticos como ‘El hormiguero’, ‘First Dates’ y ‘El Intermedio’, así como con la nueva apuesta de Telecinco presentada por Carlos Latre.

Por otro lado, lo que se ha podido saber es que la marca del programa “La resistencia” pertenece a Movistar Plus+, y por tanto, no podrá ser utilizada por la corporación pública. De este modo, la productora tendrá que encontrar un nuevo nombre de cara al estreno en La 1, y el reto es que, a pesar de no ser el mismo, sea reconocible como algo similar al original.

Además, lo que tendrán que empezar de cero serán sus perfiles en redes sociales, pues estos también pertenecen a la plataforma de pago. El CM del programa se despidió después de la última entrega, agradeciendo a todas las personas que les habían seguido en estos años, consiguiendo que sus contenidos se viralizaran en multitud de ocasiones.