La situación en los Cayos Cochinos es insostenible. Parece que el entendimiento entre Marta Peñate y Sofía Suescun será imposible, y este domingo en 'Conexión Honduras' volvió a quedar claro. Las concursantes de 'Supervivientes All Stars' volvieron a enzarzarse en directo, a pesar de que su relación había mejorado en las horas previas.

El desencadenante del conflicto fue Alejandro Nieto. El concursante, cansado de las discusiones en el 'reality', tuvo una conversación con Sofía que no gustó nada a Marta, su amiga en Honduras. Ella le recriminó al ex de 'La Isla de las Tentaciones' que no la defendiera ante Sofía, lo que elevó las tensiones. Este domingo, cuando se repasó el conflicto, todo estalló nuevamente.

"Estoy hasta las narices, te lo juro. Todo es 'Marta te presiona, Marta no sé qué'. Todo es hacia mi persona continuamente. Odio tener a gente a mi alrededor que no tenga personalidad (...). Llevo semanas viendo que parece que es atacarme a mí porque me ven una rival fuerte y me quieren destruir", dijo Marta, muy alterada, atacando tanto a Alejandro como a Sofía.

Reacciones de los concursantes

Alejandro no ocultó su desconcierto, mientras que Sofía respondió sin tapujos a su compañera. "Te montas tu película, la única realidad es que al chaval lo estás todo el rato poniendo entre la espada y la pared (...). Ahora mismo, cuando os habéis ido a publicidad, has dicho: 'Ay, si yo contara las 1.800 cosas que dice Alejandro'. Está grabado y está en el micro. Y da la sensación de que está amenazado", soltó la de Navarra. Estas palabras hicieron estallar nuevamente a Marta, que acusó a Sofía de "meter mierda".

Marta Peñate: está la cámara?

Marta Peñate 2 segundos después: se pone a llorar desconsoladamente en primer plano para que la cámara la capte bien y volver a hacer el show.

Esta es Marta Peñate, esta es la sobreactuación que defendéis #ConexionHondurasAllStars4 pic.twitter.com/SF0R12IkuM — Rafa 💫 SALVAR SOFIA (@rafaalns) July 22, 2024

El enfrentamiento fue seguido con atención en las redes sociales, donde no pasó desapercibido un detalle. Al abandonar la 'palapa' del mar, un micro abierto captó a Marta, ya más serena, preguntar por la cámara. Al llegar a la orilla y verse ante la cámara, comenzó a llorar de nuevo. Comentarios como "Esta es Marta Peñate, esta es la sobreactuación que defendéis" y "estoy tieso con la pillada de Marta" se pudieron leer en X (anteriormente Twitter).