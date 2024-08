El verano es una época ideal para disfrutar de largas sesiones de entretenimiento, y qué mejor manera de hacerlo que sumergiéndose en algunas de las mejores series disponibles en plataformas de streaming. Si buscas un plan alternativo para estos días calurosos, hay una variedad impresionante de opciones que prometen mantenerte pegado a la pantalla desde el primer episodio hasta el último. A continuación, te presentamos una selección de series más recomendadas para ver del tirón este verano, basándonos en su popularidad, calidad narrativa y la recepción crítica que han recibido.

"Stranger Things" – un viaje nostálgico a los 80s

"Stranger Things" es una de las series más icónicas de la última década. Desde su lanzamiento en Netflix en 2016, ha capturado la imaginación de millones de espectadores en todo el mundo. La serie, creada por los hermanos Duffer, mezcla ciencia ficción, horror y nostalgia por los años 80 de una manera única y envolvente. Ambientada en la ficticia ciudad de Hawkins, Indiana, la historia sigue a un grupo de niños que se enfrentan a sucesos sobrenaturales después de la desaparición de uno de sus amigos.

Esta serie ha sido elogiada por su guion, dirección y, en particular, por las actuaciones de su joven elenco. Según un estudio publicado en Variety, "Stranger Things" se ha convertido en una de las series más vistas en la historia de Netflix, superando los 64 millones de espectadores en su tercera temporada. Este verano, con la reciente cuarta temporada disponible, es el momento perfecto para maratonear la serie desde el principio y redescubrir por qué se ha convertido en un fenómeno cultural global.

"The Crown" – un drama histórico de calidad inigualable

"The Crown" es una serie biográfica que explora la vida y el reinado de la Reina Isabel II. Esta producción de Netflix ha sido aclamada por su rigor histórico, la calidad de sus interpretaciones y su lujosa producción. A lo largo de sus temporadas, la serie ha retratado algunos de los momentos más significativos en la historia moderna del Reino Unido, incluyendo la llegada al poder de Isabel, sus relaciones con figuras políticas claves, y los desafíos que ha enfrentado la monarquía.

Según el portal Metacritic, "The Crown" ha mantenido una calificación de crítica superior a 90/100, lo que la convierte en una de las series mejor evaluadas de la plataforma. Además, ha sido galardonada con múltiples premios Emmy y Globos de Oro, lo que refleja la excelencia de su producción. Si te interesa la historia y los dramas bien construidos, "The Crown" es una opción imperdible para este verano.

"Breaking Bad" – el descenso de un hombre al lado oscuro

"Breaking Bad" es otra serie que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Creada por Vince Gilligan, este drama sigue la transformación de Walter White, un profesor de química convertido en fabricante de metanfetaminas, interpretado magistralmente por Bryan Cranston. La serie es conocida por su tensión constante, sus giros inesperados y la complejidad moral de sus personajes.

La serie ha sido ampliamente elogiada por la crítica, y en 2013, el Libro Guinness de los Récords la nombró como la serie de televisión mejor valorada de todos los tiempos, con una puntuación de 99/100 en Metacritic. Si aún no has visto "Breaking Bad", este verano es la oportunidad perfecta para hacerlo. Además, puedes continuar con su precuela, "Better Call Saul", que también ha recibido altas valoraciones.

"Chernobyl" – un retrato escalofriante de un desastre histórico

"Chernobyl", una miniserie de HBO, narra los eventos que rodearon la catástrofe nuclear de 1986 en la planta de energía de Chernóbil, Ucrania. La serie se destaca por su realismo y precisión histórica, así como por su capacidad para capturar la magnitud del desastre y las heroicas respuestas de aquellos que intentaron mitigarlo.

Con solo cinco episodios, "Chernobyl" es ideal para un maratón de un solo día. Según datos de Rotten Tomatoes, la serie tiene un 96% de aprobación crítica, y fue ampliamente galardonada en ceremonias como los Premios Emmy y los Globos de Oro. Es una obra maestra que no solo entretiene, sino que también educa sobre uno de los momentos más oscuros de la historia moderna.

"The Mandalorian" – un nuevo capítulo en el universo de Star Wars

Para los fanáticos de "Star Wars", "The Mandalorian" es una serie que no puede faltar en tu lista. Esta producción de Disney+ ha sido un éxito rotundo desde su debut, atrayendo tanto a seguidores de la franquicia como a nuevos espectadores. La serie sigue las aventuras de un cazarrecompensas mandaloriano en la galaxia, acompañado por el adorable personaje conocido como "Baby Yoda".

La serie ha sido elogiada por su cinematografía, efectos especiales y por revitalizar el universo de "Star Wars" con una historia fresca e innovadora. Según un análisis de Screen Rant, "The Mandalorian" ha sido clave en el éxito inicial de Disney+, impulsando las suscripciones y manteniendo a la audiencia comprometida. Con varias temporadas disponibles, es una serie perfecta para sumergirse en el vasto universo de "Star Wars" este verano.

"La Casa de Papel" – un atraco lleno de adrenalina

"La Casa de Papel", también conocida como "Money Heist", es una serie española que se ha convertido en un fenómeno global. La trama gira en torno a un grupo de delincuentes que planea y ejecuta el mayor robo en la historia de España, bajo la dirección de un enigmático líder conocido como "El Profesor".

Desde su estreno en Netflix, la serie ha ganado una gran base de seguidores internacionales, y su impacto ha sido tan grande que ha generado discusiones académicas y análisis culturales en diversas plataformas. Según Forbes, "La Casa de Papel" se convirtió en la serie no angloparlante más vista en la historia de Netflix. Con su emocionante narrativa y personajes inolvidables, es una opción ideal para ver del tirón durante el verano.

"The Witcher" – fantasía épica al alcance de todos

Basada en la popular serie de libros de Andrzej Sapkowski, "The Witcher" es una serie de fantasía que ha capturado la atención de millones desde su estreno en Netflix. Protagonizada por Henry Cavill en el papel de Geralt de Rivia, un cazador de monstruos solitario, la serie combina elementos de fantasía oscura con una narrativa compleja y envolvente.

Según Variety, "The Witcher" se convirtió en una de las series más vistas de Netflix en 2019, y su popularidad no ha dejado de crecer desde entonces. Con su segunda temporada disponible, este verano es el momento perfecto para adentrarte en su mundo fantástico lleno de criaturas míticas, magia y aventuras épicas.

Además, si las anteriores no logran atraer tu atención, también puedes recurrir a algunas otras más, cada una de ellas ofrece algo único, ya sea una trama fascinante, personajes complejos o una producción de alta calidad. Sin importar tus gustos, seguramente alguna de estos relatos telivisivos te enganchará.

"The Umbrella Academy" – superhéroes disfuncionales con un toque único

Basada en los cómics de Gerard Way, "The Umbrella Academy" es una serie que ha logrado destacar en el competitivo mundo de las producciones de superhéroes. La serie sigue a una familia disfuncional de hermanos adoptivos, cada uno con habilidades únicas que van desde la super fuerza hasta la capacidad de manipular el espacio-tiempo. Después de la misteriosa muerte de su padre adoptivo, los hermanos se reúnen para resolver el enigma y, al mismo tiempo, intentar prevenir un inminente apocalipsis.

Lo que distingue a "The Umbrella Academy" de otras series de superhéroes es su enfoque en las complejas dinámicas familiares y la exploración de traumas personales. Cada personaje lucha con sus propios demonios internos mientras lidia con la responsabilidad de salvar el mundo. Según Rotten Tomatoes, la serie ha mantenido una puntuación promedio del 82% en sus tres temporadas, lo que refleja su popularidad y aceptación crítica. Con su mezcla de acción, drama y humor, "The Umbrella Academy" es una opción ideal para quienes buscan una serie que rompa con los moldes tradicionales del género.

"Emily in Paris" – moda, romance y desafíos en la Ciudad de la Luz

"Emily in Paris" es una serie que ha generado tanto amor como críticas desde su lanzamiento en Netflix. La historia sigue a Emily, una joven ejecutiva de marketing de Chicago que se muda a París para trabajar en una agencia de publicidad. A lo largo de la serie, Emily enfrenta una serie de desafíos al intentar adaptarse a la vida parisina, desde las barreras del idioma hasta las diferencias culturales, todo mientras navega por su carrera y su vida amorosa.

La serie ha sido ampliamente comentada por su representación de la moda y el estilo de vida parisino, lo que la ha convertido en un fenómeno cultural. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas por perpetuar estereotipos sobre los franceses y su vida en París. A pesar de esto, "Emily in Paris" ha sido un éxito en términos de visualizaciones, y según un informe de Variety, fue una de las series más vistas en Netflix en 2020, con una audiencia de 58 millones de hogares en su primer mes. Es una serie ligera, ideal para aquellos que buscan entretenimiento sin complicaciones, con un toque de glamour y romanticismo.

"El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" – la épica renace en la pequeña pantalla

"El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" es una de las producciones más ambiciosas de Amazon Prime Video, ambientada en el universo creado por J.R.R. Tolkien. La serie explora la Segunda Edad de la Tierra Media, miles de años antes de los eventos narrados en "El Hobbit" y "El Señor de los Anillos". La trama se centra en la creación de los anillos de poder, la ascensión de Sauron y eventos históricos como la caída de Númenor y la última alianza entre elfos y hombres.

Con un presupuesto estimado de mil millones de dólares para varias temporadas, "Los Anillos de Poder" se ha convertido en una de las series más caras jamás producidas. Según Deadline, el primer episodio atrajo a más de 25 millones de espectadores a nivel global, consolidando su éxito desde el inicio. La serie ha sido elogiada por su impresionante cinematografía, diseño de producción y fidelidad al espíritu de las obras de Tolkien, aunque también ha generado debate entre los fanáticos más acérrimos sobre las libertades creativas que los creadores han tomado con la historia.

"Cristóbal Balenciaga" – un homenaje a un genio de la moda

La serie "Cristóbal Balenciaga", emitida en Disney Plus, ofrece una visión profunda y conmovedora de la vida del icónico diseñador de moda Cristóbal Balenciaga. Este drama biográfico explora los inicios humildes del diseñador en España, su ascenso en el mundo de la alta costura y su influencia perdurable en la moda del siglo XX.

La serie destaca no solo por su cuidadosa recreación de la época, sino también por la manera en que aborda los desafíos personales y profesionales que Balenciaga enfrentó a lo largo de su carrera. Es un testimonio del impacto que tuvo en la industria y cómo sus innovaciones continúan resonando en la moda actual. Según The Guardian, la serie es un "retrato fascinante de un hombre cuya visión transformó la moda para siempre". Es un must para los amantes de la moda y aquellos interesados en biografías inspiradoras.

"Cobra Kai" – la rivalidad que perdura

"Cobra Kai" es una serie que ha logrado revitalizar la franquicia de "The Karate Kid" para una nueva generación, al mismo tiempo que atrae a los fanáticos nostálgicos de las películas originales. Situada 34 años después del primer torneo de karate entre Johnny Lawrence y Daniel LaRusso, la serie sigue sus vidas en la actualidad, con Johnny abriendo nuevamente el dojo Cobra Kai y reavivando su rivalidad con Daniel.

La serie aborda temas como la redención, el bullying, y cómo las decisiones del pasado continúan afectando a los personajes en el presente. Forbes destacó que "Cobra Kai" se ha convertido en uno de los mayores éxitos de Netflix, especialmente tras su adquisición por la plataforma después de dos temporadas iniciales en YouTube Premium. La serie combina acción, drama y humor, manteniendo un equilibrio entre la nostalgia y nuevas historias que resuenan con la audiencia moderna.

"Las pelotaris 1926" – un relato de empoderamiento femenino en el deporte

"Las pelotaris 1926" es una serie que destaca por su enfoque en la lucha de las mujeres por el reconocimiento en un deporte dominado por hombres. Ambientada en la España de 1926, la serie sigue la vida de varias mujeres pelotaris que desafían las normas sociales de la época para ganarse un lugar en el mundo del deporte.

Esta producción de Vix Original y Amazon Prime Video no solo ofrece un drama deportivo emocionante, sino que también explora temas de igualdad de género y empoderamiento femenino en un contexto histórico. El País elogió la serie por su "representación honesta y poderosa de las dificultades que enfrentaron las mujeres en la década de 1920". Es una serie que no solo entretiene, sino que también inspira, mostrando el impacto de la perseverancia y la determinación en un mundo que a menudo subestima a las mujeres.

"Élite" – secretos, mentiras y conflictos en una escuela de élite

"Élite" es uno de los thrillers adolescentes más exitosos de Netflix. La serie se centra en la vida de los estudiantes de Las Encinas, una prestigiosa escuela privada en España, donde la llegada de tres estudiantes becados desencadena una serie de conflictos que culminan en un asesinato. A través de sus temporadas, "Élite" ha abordado temas como las diferencias de clase social, la sexualidad y la presión que los jóvenes enfrentan en su vida académica y personal.

El éxito de "Élite" se debe en gran medida a su combinación de drama, misterio y personajes complejos, lo que ha generado un fuerte seguimiento entre el público joven. Según The Hollywood Reporter, "Élite" es una de las series más vistas en Netflix a nivel mundial, especialmente popular entre los espectadores de habla hispana. Con su mezcla de thriller y drama adolescente, es una serie que mantiene al espectador al borde de su asiento, deseando descubrir la verdad detrás de cada secreto.

Estas series ofrecen una diversidad de historias y estilos, desde dramas históricos hasta thrillers llenos de acción y misterio. Cada una de ellas ha logrado captar la atención del público y la crítica, convirtiéndose en opciones destacadas para disfrutar este verano. Con su amplia disponibilidad en plataformas de streaming, no hay excusa para no comenzar un nuevo maratón y dejarse llevar por estas fascinantes narrativas.