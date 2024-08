Cuando han pasado las primeras horas tras el repentino fallecimiento a causa de un infarto de Caritina Goyanes, las muestras de dolor no paran de llegar, y, en especial, la de su hermana, Carla Goyanes. Ayer la pudimos ver destrozada junto a su madre, Cari Lapique, llegando al tanatorio de Málaga, desde donde fue trasladado el cuerpo unas horas después hasta Madrid, donde tendrá una misa para que sus amigos y familiares puedan despedirse de ella.

Carla Goyanes ha abierto su corazón a través de un vídeo que ha decidido compartir por Instagram. Una carta cargada de aquello que nunca quiso decir, la despedida que jamás deseó afrontar. "No tengo palabras” es la frase que más me han repetido estos días. Yo tampoco pero este es mi pequeño homenaje para ti que eras única", comienza diciendo la hermana de Caritina, que ha tenido que sacar enormes fuerzas en un momento tan trágico y doloroso como este.

"Todavía no me creo que no vayamos a hablar más"

"Te has ido demasiado pronto y llena de planes e ilusiones. Nos faltaba mucho por hacer. Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos, ni disfrutar más de la vida juntas con nuestros hijos. No más risas, no más discusiones, no más bailes, no más viajes, no más cumpleaños. Eras única e irrepetible, la más generosa, divertida, curranta, disfrutona, con una fe que siempre he envidiado y te ha hecho ser muy feliz los últimos años de tu vida. No conozco a nadie con más amigas que tu, algunas como hermanas".

Y continúa: "Has sido una madre entregada, una hija super pendiente de tus padres y aunque seamos totalmente distintas eres la mejor hermana que he podido tener. Hace unos días me decías que no te creías que todo eso era por papá y ahora yo no puedo creerme yo que sea por ti. Ten por seguro que voy a ser muy fuerte y voy a cuidar a tus hijos todo lo que me dejen como si fueran míos, voy a cuidar a mamá por las dos y voy a cuidar a Matos porque sé cuanto le querías. Verás crecer desde el cielo a tus hijos y vas a estar muy orgullosa de ellos. DEP Te quiero Cari".

Las reacciones a este texto no han tardado en llegar. La actriz Paula Echevarría ha utilizado su perfil de Instagram para expresar su conmoción, a pesar de no haber conocido personalmente a Caritina. "No puedo quitar a su familia del pensamiento. Lo siento de corazón", ha escrito, mostrando su empatía ante la trágica pérdida.

También Sara Carbonero, quien compartió momentos especiales con Caritina, como el bautizo de su hijo Martín, ha expresado su dolor a través de sus redes sociales. "La noticia de su partida, tan joven, cariñosa, mami, gran profesional... me encoge el corazón", comenta emocionada la periodista.