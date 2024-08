La cuenta atrás para el estreno del documental con el que TVE homenajeará a María Teresa Campos está a punto de acabar. La cadena pública ha anunciado este miércoles 4 de septiembre, a las 22:50 horas, este especial sobre la figura de la periodista pionera en nuestra país, que, además, casualmente coincide con el primer aniversario de su muerte (5 de septiembre).

‘María Teresa Campos, a su manera’ tendrá como rivales a los estrenos de 'López y Leal contra el canal' y 'El rival más débil' en, respectivamente, Antena 3 y Telecinco, aparte de las apuestas de Cuatro y laSexta, que, por el momento, se desconocen.

La producción cuenta con material inédito y el testimonio, entre otros, de sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego, y de sus nietas Alejandra Rubio y Carmen Almoguera. Pero también el de compañeros como Ramón Colom, Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, Xavier Sardá, Toñi Moreno, Juan Ramón Lucas, Elvira Lindo, Pepa Bueno, Ana Rosa Quintana, Paolo Vasile, y el periodista especializado en televisión, Borja Terán, poniendo así en valor sus éxitos y aportaciones profesionales. Una mujer comprometida, valiente y tenaz, a quien nunca abandonó la férrea voluntad para reinventarse. Tampoco cuando las luces del plató se apagaron para ella.

‘María Teresa Campos, a su manera’, producido por Cuarzo Producciones para RTVE y dirigido por Carmen Borrego y Ricardo Pardo, ha localizado en archivos privados algunas de sus primeras intervenciones en Radio Juventud cuando aún era Mari Tere, una popular locutora de Málaga. El documental mostrará fotos inéditas familiares que descubren una María Teresa íntima en diferentes etapas de su vida, rodeada de su familia, parejas y amigos.

Su círculo más allegado aborda algunos de los sucesos más duros vividos por la presentadora: las amenazas de Fuerza Nueva, la decisión de dejar a su familia en Málaga y trasladarse a Madrid, el suicidio de su marido o su propia enfermedad. Frente a su imagen de fortaleza, los testimonios ayudan a entender la vulnerabilidad de la mujer que tomó decisiones arriesgadas, muchas de ellas a contracorriente, para lograr ocupar el lugar al que aspiraba en los medios.

Su llegada a Madrid en 1981 como directora de Informativos de Radio Cadena rompió techos de cristal. "Estaba muy segura de su valía. Eso, para una mujer madura, a principios de los ochenta, en un mundo tan hiper masculinizado era una cosa rarísima", recuerda la escritora Elvira Lindo, que trabajó con ella.

Madrid también le permitió vivir una nueva etapa personal. "En Málaga tenía su trabajo, sus hijas, su familia y aquí empezó a ver que había otra vida, que las mujeres podían salir por la noche, que podían ligar y hacer con su vida lo que realmente quisieran", rememora su hija Carmen Borrego.

Distinguida con dos Premios Ondas, tres Antenas de Oro, dos TP de Oro, el Micrófono de Oro, el Clara Campoamor, la Medalla al Mérito en el Trabajo, a título póstumo, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes “puso los cimientos de muchos de los programas que se hacen ahora", según Carlo Boserman, productor y representante durante muchos años de María Teresa.

La comunicadora malagueña incorporó la tertulia política al magazín de las mañanas, un espacio "que terminó siendo lo más visto", apunta Borja Terán. A pesar de que, en palabras de Pepa Bueno, "tenía la autoridad de la opinión", sus críticos consideraban que hacía televisión para marujas. "Cada etapa tiene un calificativo para despreciar el trabajo de las mujeres", añade la directora de El País.

Su trayectoria no estuvo exenta de momentos de amargura. "A mi madre la pilla en una edad avanzada y le preocupa que ya no vuelvan a contar con ella", reflexiona Terelu Campos. "No estaba preparada para la soledad, el aislamiento, para que el teléfono dejara de sonar. No estaba preparada para dejar de sentirse querida", opina Yusan Acha, director del programa.

‘María Teresa Campos, a su manera’ subraya su legado como profesional, mujer y matriarca. "No vamos a encontrar a otra María Teresa que tenga el calor y el fervor de los ciudadanos que escuchaban la radio y luego la vieron en televisión" valora Luis del Olmo, mientras que Iñaki Gabilondo la define como "una profesional profundamente enamorada de su trabajo y con una consciencia absoluta de que existía el espectador; eso, con un aliento permanentemente social". "No se dejó encorsetar, lo que significa que estamos delante de un ser que tenía un sentido de la libertad importante y eso para las mujeres significa mucho", afirma Carmen Calvo, actual presidenta del Consejo de Estado.