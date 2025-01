Marta Peñate se rompe tras la dura separación: "Cuando te llevas tantos palos te haces más fuerte"

Marta Peñate trata de disfrutar cada momento y combatir los palos que da la vida. Y en estas navidades, que no están siendo fáciles para ella, ha intentado poner todo de su parte para que sean lo más felices posible y también para su pareja, Tony Spina.

Marta Peñate ha presumido de la preciosa decoración navideña con la que ha dado vida a su coqueto pisito, una vivienda de lujo ubicada a las afueras de Madrid y que ya nos había enseñado con anterioridad. Allí, Peñate y Tony Spina cuentan con toda clase de comodidades y privilegios, como amplios jardines, piscina o pista de pádel. Del mismo modo, vemos que está compuesto por un amplio salón-comedor de estilo abierto, cocina americana con isla e incluso un vestidor de ensueño.

Estancias que presentan un estilo moderno y con muebles en tono blanco, y que ahora han adquirido un aire navideño muy mágico gracias a la decoración que nos ha enseñado Peñate en redes sociales. "Mirad que bonita he dejado la casa", presume la influencer en redes sociales. "Está todo recogido, ordenado", nos muestra en el vídeo subido a sus stories de Instagram y con el que recorre buena parte del salón, pasando por la cocina y también el comedor. Así, lo primero que observamos es un divertido cojín en forma de galletita de jengibre y que descansa sobre el amplio sofá, siguiendo por el enorme árbol de Navidad decorado con lazos dorados brillantes, bolas blancas y flores de Pascua, junto con otros adornos. De hecho, Marta nos enseña que debajo del mismo ya hay un regalo muy especial. "Ahí tiene mi padre su regalo, que es su cumpleaños", explica dando a entender que muy pronto recibirá visita.

"Mañana voy a hacer la compra de Navidad y este tío me dice que compre nueces y cacahuetes para pelarlos él", comenta la ganadora de 'Supervivientes' mientras graba a Tony Spina, con el que lleva varios años comprometida. "Es una tradición", replica él, aunque no termina de convencer a su chica. "¿Tradición dónde? En Italia no está esa tradición, yo nunca la he visto", le contradice ella. Y abajo Peñate especifica que llevan una hora discutiendo "porque quiere que para el 24 compre nueces con cáscara, pero no entiende que quiera pelar y ensuciarlo todo mientras pela", ha explicado a sus seguidores.

Marta también ha hecho balance de 2024 y ha publicado un emotivo mensaje.

"Adiós 2024. Llevo tres años sentándome en la mesa de Navidad viendo una nueva ausencia. Dicen que cuando te llevas tantos palos te haces más fuerte, no lo creo, el palo sigue doliendo, lo que ya sabes asumirlo. El año empezó con la muerte de mi padrastro, 18 años juntos, y con la tristeza de pensar que mi madre no se recuperaría de tal palo, pero ha sabido ser fuerte. Ella me ha enseñado que, pese a todo, siempre se debe seguir luchando. Gracias mamá 🤍. Al final el año ha acabado para mí con un embarazo ectópico. 2025 fue duro, pero yo soy una guerrera, lo tengo claro. Seguiremos luchando y disfrutando", ha escrito expresando así lo duro que ha sido separarse de su padrastro, con el que tan feliz fue.