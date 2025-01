"Tengo la casa de mis sueños": así es 'Villa - Panto', la casa de Anabel Pantoja en Gran Canaria

La casa de Anabel Pantoja en la isla de Gran Canaria ya ha sido mostrada. La revista Sevilla Magazine ha compartido, a través de un vídeo publicado en la red social Tiktok, el house tour de la nueva vivienda de la famosa. "Tengo la casa de mis sueños", aseguró en la pieza audiovisual la influencer.

Una gran piscina, una amplia terraza y un luminoso salón con un sofá que acapara todo el protagonismo de la zona. "Fue una de las piezas que más quebraderos de cabeza dio", explicó sobre el sofá una de las personas que ayudó a la famosa con la reforma de su casa.

"Para Anabel era muy importante su sofá", añadió. Esto, además, fue corroborado por Anabel Pantoja: "Era el sueño de mi vida. Llegar y poder estirar las piernas".

Acerca de la casa

Otro de los aspectos de la vivienda que la influencer destacó fue la cocina. Esta zona del hogar cuenta con una cristalera que da vistas a la amplia terraza. Asimismo, la famosa indicó que para ella "es importante cocinar en un sitio bonito, con amplitud y paz".

"Lo veo y parece que estamos en un hotel", sostuvo Pantoja, ya que en la pieza audiovisual se puede observar el antes y después de la casa. Los colores neutros destacan en el hogar y, para Anabel Pantoja, "es increíble que las habitaciones sean tan bonitas".

La segunda planta, aún mejor

La parte alta de la casa también se caracteriza por las mismas tonalidades. Colores neutros, marrones y blancos invaden el lugar. Además, en palabras de Anabel Pantoja, la parte de arriba es "aún mejor" que la de abajo.

"Parece una suite de hotel y no mi cuarto", presumió la famosa. Un cabecero que decora la cama protagoniza su habitación, pero a este elemento se añaden un joyero, un gran vestidor y un amplio baño. "No me puedo quejar", reconoció.

Sin embargo, lo mejor se guarda para el final y eso fue lo que hizo Anabel Pantoja. Al final del vídeo la influencer mostró "lo más bonito": peluches, una cómoda y todos los preparativos para recibir a su bebé.