Joaquín Prat zanja un polémico debate sobre Anabel Pantoja: “¿Pero quiénes somos nosotros para cuestionar?”

El presentador Joaquín Prat, al frente de ‘Vamos a ver’, no dudó en intervenir con contundencia durante la emisión de este martes, 14 de enero, para frenar un debate sobre la situación que atraviesa Anabel Pantoja y su pareja David, quienes se encuentran acompañando a su hija ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva de un hospital en Canarias. Durante la tertulia social del programa matinal de Telecinco, surgió un cuestionamiento acerca de la presencia de los numerosos amigos que han visitado a la pareja en estos duros momentos, algo que Prat no dejó pasar.

“¿Pero quiénes somos nosotros para cuestionar nada?”, interrumpió Prat con firmeza cuando Pepe del Real recordaba que, en la jornada anterior, algunos colaboradores del programa habían debatido sobre si tantas visitas eran prudentes. El periodista intentaba explicar que no se trataba de una postura propia, sino de un tema puesto sobre la mesa en días previos: “Se cuestionaba que quizá había demasiada gente, y en un momento tan delicado puede que no fuese prudente tanta visita”. Sin embargo, Prat no estaba dispuesto a tolerar más comentarios en esa línea y zanjó el asunto: “¿Tú te crees que unos padres en esta dura situación tienen a los amigos ahí dándoles la murga? No puedo entender que se cuestione”.

El presentador continuó mostrando su apoyo incondicional a Anabel y su círculo cercano. “Tú vas ahí a dar apoyo a la familia. Todo el mundo sabemos cuál es nuestro sitio en una situación tan delicada. Tú vas ahí a decir ‘estoy aquí para lo que necesitéis’, que es lo que habrán hecho familiares y amigos. Ya está”, sentenció, dejando claro su posicionamiento y finalizando el debate.

Alessandro Lequio, quien ha enfrentado una situación similar en el pasado, se sumó al mensaje de Prat: “Si todas estas visitas les calman, aunque sea un poquito, bienvenidas sean”, añadió el colaborador.

Por su parte, Pepe del Real quiso matizar finalmente que su intención no era criticar a los amigos de Anabel, sino explicar lo sucedido: “Todos tenían el consentimiento de Anabel. Algunos incluso han ido únicamente a dar un abrazo y han vuelto a la península”, aclaró, buscando cerrar cualquier polémica y destacar la importancia de respetar los deseos de la familia en estos difíciles momentos.