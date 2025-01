Paco y Juan Carlos: una historia de amor de dos hombres de 70 años que visibiliza al colectivo LGTBIQ+ en el programa de Juan y Medio

'La tarde aquí y ahora', el programa de Juan y Medio en Canal Sur vivió uno de sus momentos más emotivos con la historia de Paco y Juan Carlos. Dos hombres mayores, de más de 70 años, se conocieron en el formato de la pública andaluza, marcando un hito en la televisión al dar visibilidad al amor LGTBIQ+ entre personas mayores, un colectivo que históricamente ha tenido que ocultar su orientación sexual.

Paco llegó al programa para compartir su vida tras enviudar de su pareja, con quien convivió durante 48 años. “No puedo estar solo en mi casa. Me acuesto y me levanto muy mal”, confesó entre lágrimas. Durante años, tuvo que ocultar su orientación sexual en su pueblo natal, Aznalcóllar (Sevilla), y también enfrentó humillaciones en Madrid, donde fue detenido en varias ocasiones por ser gay. A pesar de todo, Paco fue de los primeros en casarse tras la aprobación del matrimonio homosexual en España.

Entre los hombres que contactaron con Paco tras su aparición en el programa destacó Juan Carlos, cuya historia también estuvo marcada por el silencio. Casado y padre de tres hijos, vivió una relación secreta durante 12 años mientras residía en Extremadura. “Son muchos años ocultando cosas. Antes se veía todo muy mal”, comentó durante su aparición en el programa.

El encuentro entre ambos no solo fue un éxito personal, sino también una inspiración para muchos. Paco y Juan Carlos dieron la bienvenida al 2025 juntos en Aznalcóllar, donde fueron recibidos con los brazos abiertos por los vecinos. La pareja relató emocionada cómo esta nueva etapa supone una reivindicación de su derecho a vivir su amor en libertad, algo que durante décadas les fue negado.

El propio Juan y Medio reflexionó sobre la importancia de historias como esta, calificándolas como “el triunfo de la normalidad” y un homenaje a quienes no pudieron vivir su amor abiertamente. “Ahora vienen aquí y lo manifiestan públicamente”, destacó el presentador, subrayando el valor de dar visibilidad a estos relatos en un programa que apuesta por la diversidad y el respeto.