Montoya vive su noche más desesperada en 'La isla de las tentaciones' tras ver a su novia con Manuel: "No quiero estar aquí, no valgo para esto"

El último episodio de 'La isla de las tentaciones' desveló lo ocurrido tras la cuenta atrás de Manuel para entrar a la habitación de Anita. Durante la noche, el tentador la llenó de besos por toda la cara, excepto en la boca, y ambos terminaron durmiendo juntos, haciendo sonar la luz de la tentación. Este hecho despertó únicamente a Montoya, quien decidió enviarle de vuelta a Anita su muñeca a través de Sandra Barneda, un gesto que provocó una reacción inmediata en su pareja: “Me ha dolido, está cargándose la relación y veníamos para reforzar su inseguridad. Quería salir con él porque es el amor de mi vida, pero viendo esto solo tengo a un niño de tres años. Yo quiero a un hombre que esté a mi lado”.

Más tarde, Anita tuvo acceso a imágenes en las que Montoya la criticaba por provocarle inseguridad, algo que negó rotundamente. “Yo no le he dado ningún motivo, le he estado respetando”, dijo tras ver a su pareja acercándose a Gabriela. Sin embargo, al ver las imágenes de Anita durmiendo con Manuel, Montoya protagonizó una escena de desesperación. Se arrancó la camisa, corrió hacia la orilla y expresó su deseo de abandonar la experiencia: “No quiero estar aquí, no valgo para esto, no quiero que lo vea mi familia”, repetía entre gritos y lágrimas.

Con un tono más contundente, Montoya aseguró que Anita lo había perdido: “Se va a ir con él de verdad. Siento decepción, lo ha hecho el primer día, yo ya me rindo. Después de lo que he aguantado un año. Está caliente como una mona y no quiero ni tenerla delante”. Además, confesó que su mayor dolor era el vínculo que había creado entre Anita y su familia: “Se va a arrepentir, pero Montoya solo pasa una vez por tu vida”.

Sin embargo, la noche aún deparaba más giros tras las hogueras. Mientras Montoya buscaba consuelo en Gabriela, quien lo escuchó y lo abrazó, Anita continuó su acercamiento a Manuel. En un momento de intimidad, la pareja terminó por protagonizar su primer beso, dentro de las calientes aguas del jacuzzi.