La confesión de Yolanda Ramos sobre el trastorno que le han detectado: "Ahora entiendo muchas cosas de mi vida"

La actriz Yolanda Ramos dejó a todos sorprendidos en el programa 'Late Xou' al revelar su diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). La artista utilizó su característico humor para hablar de cómo este trastorno ha marcado muchos aspectos de su vida y de su carrera profesional.

Durante su aparición en el programa conducido por Marc Giró, Ramos habló abiertamente sobre situaciones que, hasta hace poco, no entendía del todo: "Me han comunicado que soy TDAH y estoy tan contenta porque ahora entiendo muchas cosas de mi vida". Además, la actriz explicó: "Es un trastorno de atención. Pensamos en muchas cosas a la vez. Soy hiperactiva".

En tono divertido, Yolanda recordó anécdotas relacionadas con este diagnóstico. Por ejemplo, mencionó que en una ocasión, tras su participación en 'Late Xou', se llevó accidentalmente la petaca del micrófono: "Creía que me había cagado".

La intérprete de ‘Un nuevo amanecer’ también hizo memoria de los obstáculos que el TDAH ha supuesto en su carrera artística: "Estar leyendo un guion y estar pensando en una película que haría, y no aprendérmelo. Llegar en blanco... Que se lo digan a Pedro Almodóvar".

Con su habitual sinceridad, compartió episodios personales que despertaron la risa del público. "Cosas como sacar 0,1 en matemáticas y no encontrar la décima esa de dónde la han pillado. Intentar fumarme un mechero encendiéndolo con el cigarro. Tenerme que meter en un container porque en las mudanzas he tirado las llaves y el monedero con todo".

Las anécdotas no quedaron ahí. Yolanda también recordó un viaje exprés a Manhattan: "Viajar a Manhattan y volverme a los dos días y aún no sé decir por qué". Además, narró un momento que provocó carcajadas entre los presentes: "Ir a la Seguridad Social con mi niña recién nacida y no acordarme de su apellido. Del segundo sí, del mío, pero del de mi marido no".