Sandra Barneda habló claro y directo sobre el enfrentamiento entre Ana Obregón y Nia: "Cuando el río suena, agua lleva"

La conocida periodista y escritora Sandra Barneda no dudó en comentar el conflicto entre Ana Obregón y Nia, durante un evento de ‘Samsung’ celebrado el pasado miércoles 22 de enero. La presentadora de La isla de las tentaciones fue cuestionada por los medios sobre la situación que ha captado tantos titulares en los últimos días.

Para ilustrar su postura, Barneda recurrió a un dicho popular: “Cuando el río suena, agua lleva”. Esta frase reflejó su creencia de que, aunque no se ha hablado directamente con las involucradas, algo debe haber ocurrido entre ambas.

Aunque dejó claro que no tomaría partido en el conflicto, dijo: “Es que posicionarme no me voy a posicionar ni en un lado ni en otro porque no he hablado ni con una ni con otra”. Sin embargo, expresó su pesar por las posibles implicaciones del caso: “Me sabe mal que estas cosas ocurran. De ser verdad, me parecería mal porque es, no sé, una persona joven... y, por otro lado, si se lo estuviera inventando, también me parecería mal”.

Barneda también reflexionó sobre el daño que puede causar la difamación, comparando la calumnia con una metáfora contundente: “La calumnia es tan fastidiada como romper una almohada de plumas en un balcón y luego tratar de recuperar todas las plumas”.

Por último, la periodista hizo hincapié en la importancia de manejar estas situaciones con cuidado, afirmando: “Si fueran medias verdades, sería una calumnia. El daño se está haciendo”.