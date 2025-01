¡Buenas noticias! La hija de Anabel Pantoja deja la UCI y pasa a planta

La noticia más esperada por fin ha llegado. Después de dos semanas de angustia e incertidumbre, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, la pequeña Alma, ha sido trasladada de la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) a planta en el Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria. Esta buena noticia llega en una fecha muy señalada, el segundo mes de vida de Alma, una auténtica luchadora que ha demostrado una gran fortaleza en sus primeros meses de vida. La evolución favorable de la bebé ha llenado de alegría y alivio a su familia y amigos, quienes han estado muy pendientes de su salud desde su ingreso en la UMI.

Termina una espera angustiosa

Desde que se conoció el ingreso de la pequeña Alma en la UMI, familiares y amigos de Anabel Pantoja y David Rodríguez se trasladaron al hospital para arropar a la pareja en estos momentos difíciles. La gravedad de la situación generó una gran preocupación, pero el entorno de la familia se mantuvo esperanzado en una pronta recuperación de la bebé.

Al final, la espera ha dado sus frutos y la pequeña Alma ha pasado a planta, una noticia que ha coincidido con la fecha en la que la niña cumple su segundo mes de vida, el 23 de enero. Este hecho ha sido motivo de doble celebración para la familia, que ha valorado enormemente este regalo, después de unos días de gran tensión y angustia.

Confirmación de la mejoría

La colaboradora televisiva María Patiño ha sido la encargada de anunciar la buena noticia en Ni que fuéramos Shhh y recogida por la revista Hola, aunque también confesó haberse equivocado al dar una información incorrecta el día anterior, algo que celebró con gran alegría: "Tengo que decir algo que ayer no me ajusté a la realidad, cosa que por cierto celebro. Me he equivocado. Alma ya está en planta y yo ayer cometí el error de decir que estaba todavía en la UCI. Me alegro de mi equivocación más que nunca".

Belén Esteban, amiga íntima de Anabel Pantoja, también ha mostrado su emoción por la mejoría de la bebé. La colaboradora se ha desplazado dos veces a Canarias para acompañar a su amiga en estos momentos tan delicados.