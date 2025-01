La carta de Pablo Motos a David Broncano: ¿el primer tratado de paz de la televisión?

Lo que parecía una entrevista más en El Hormiguero con Alejandro Sanz se convirtió en un momento histórico para la televisión. El cantante, en vez de centrarse únicamente en sus proyectos artísticos para 2025, asumió un papel inesperado, se convirtió en el mediador entre Pablo Motos y David Broncano, presentadores que desde el pasado mes de septiembre han acumulado cientos de titulares debido a su rivalidad mediática.

Con humor, diplomacia y un toque de improvisación, el artista logró que Motos escribiera una carta dirigida a Broncano para firmar la paz, el inicio de un tratado televisivo.

Alejandro Sanz: el conciliador

La entrevista comenzó con el propósito de hablar sobre los nuevos proyectos musicales del cantante, pero rápidamente tomó un giro inesperado. En medio de las preguntas de Pablo Motos sobre su próximo disco y colaboraciones, Sanz sorprendió al presentador con un directo: "Bueno, ¿y a ti qué te pasa con David?".

El momento estuvo cargado de humor. Cuando Sanz propuso organizar un partido de tenis entre los dos presentadores, Pablo Motos respondió que no jugaba al tenis ni al pádel, pero que podían probar con squash. Entre risas, Sanz concluyó: "Pues no me extraña que no tengas amigos".

Lejos de quedarse en una simple broma, Alejandro Sanz insistió en resolver las tensiones de los dos presentadores: "Yo juego al tenis con David y está muy triste". En ese momento, propuso una idea que dejó a todos boquiabiertos, le pidió a Pablo Motos escribiera una carta para Broncano: "Escríbele una nota que el lunes voy a su programa". Y, contra todo pronóstico, ¡lo hizo!

Carta de Pablo Motos a David Broncano. / La Provincia

La carta de Pablo Motos a David Broncano

Sin dudarlo, Pablo Motos pidió papel y bolígrafo y siguiendo las instrucciones de Sanz redactó el mensaje: "Querido David, pelillos a la mar. Te deseo lo mejor. Espero que nos veamos pronto. Te quiero. Tu Pablo. Ya Ricardo y a Grison, también. Firmado: Pablo Motos".

Sanz tomó la carta, la mostró en público y prometió entregarla en mano el próximo lunes, cuando será el invitado en el programa de Broncano, La Resistencia.

La inesperada intervención de Alejandro Sanz no solo marcó un momento televisivo único, sino que también dejó en el aire la pregunta: ¿será esta carta el inicio de una nueva etapa entre Motos y Broncano? Por ahora, todos los ojos están puestos en el próximo lunes, cuando Broncano reciba el mensaje en La Resistencia.