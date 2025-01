La verdad sale a la luz: el enfrentamiento de Ana Obregón y Nia Correia que divide a la televisión

Dos años después de las Campanadas de 2022, el enfrentamiento entre Ana Obregón y Nia Correia, con Roberto Herrera como testigo clave, vuelve al foco mediático.

A esto se suma la reciente ausencia de Obregón en Espejo Público, lo que no ha hecho más que avivar una polémica que mezcla versiones enfrentadas, emociones a flor de piel y nuevos ataques en televisión.

El origen del conflicto: Campanadas 2022

La controversia surgió durante la grabación del spot promocional de las Campanadas 2022. Según Roberto Herrera, Ana Obregón tuvo un comportamiento “despectivo” hacia Nia Correia, lo que provocó que la cantante rompiera en llanto y se negara a aparecer en el anuncio nacional. En el pódcast El Salpique, Herrera comentó: “A Nia la hizo llorar, y ahí se me cayó un mito". Resaltando que Los Morancos también fueron testigos del trato que recibió.

Por su parte, Ana Obregón dio su versión en el programa Y ahora, Sonsoles, explicando que su única intención era apurar a Nia porque debía asistir a una misa familiar en honor a su padre fallecido y que le pidió que "se apresurara porque tenía un asunto muy importante".

"En 40 años de carrera, nunca nadie ha cuestionado mi profesionalidad", reveló en los medios. En respuesta a la actitud del presentador, Roberto Herrera, declaró: "Le deseo mucha suerte en su programa, y a ver si lo ve alguien".

Plantón en "Espejo Público"

La tensión se intensificó cuando Ana Obregón canceló a última hora su entrevista en Espejo Público, donde estaba previsto que abordara las polémicas recientes. Esta ausencia inesperada dejó al equipo y a los espectadores sin explicaciones, lo que llevó a especulaciones sobre si la presentadora busca evitar más preguntas sobre el conflicto con Nia y Herrera.

En el programa Y ahora, Sonsoles, el colaborador Miguel Lago salió en defensa de Ana Obregón, criticando a Roberto Herrera y minimizando la importancia del incidente con Nia. Lago declaró que meter prisa a un compañero no es una falta de respeto: "Somos profesionales y, si te hacen llorar, dedícate a otra cosa”.

Estas declaraciones han dividido aún más las opiniones, con algunos apoyando a Lago y otros señalando que sus comentarios invalidan las emociones de Nia.

Mientras Roberto Herrera y Miguel Lago continúan lanzando declaraciones, Nia Correia ha optado por mantenerse al margen. Sin embargo, sus palabras en entrevistas pasadas, en el pódcast Aquí hay Kimchi, reflejan el impacto emocional del episodio: “Esa persona que me hizo salir llorando de mi trabajo porque me hizo comentarios muy feos”o "Esa señora necesita ayuda psicológica y me hubiera gustado decírselo".