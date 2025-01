El enfado monumental de Nacho Abad, harto de sus colaboradores: "A tomar por saco"

Nacho Abad ha protagonizado una llamada de atención a sus colaboradores en el programa de ayer de 'En boca de todos'. El presentador, harto de las continuas interrupciones entre sus colaboradores se ha cogido un monumental enfado que le ha hecho cortar la tertulia: "A tomar por saco".

Sucedía mientras Antonio Naranjo, colaborador habitual del formato, daba su opinión sobre las polémicas declaraciones de Milei acusando al colectivo LGTBIQ+ de pederastia.

Naranjo fue interrumpido en varias ocasiones por algunos de sus compañeros en la mesa, ante la advertencia del presentador: "Oye por favor", llegó a pedir Abad hasta tres veces para que se respetara el turno de palabra sin éxito.

El presentador no tuvo mucha más paciencia y ante la inobediencia de sus colaboradores decidió cortar fulminantemente la tertulia: "Mira ya está. Se acabó el tema. No se habla más, a tomar por saco", llegó a verbalizar el conductor visiblemente cabreado.

"Es que os he dicho antes de empezar 'si habláis todos encima de otros el espectador no se entera'. Vosotros os lo pasáis muy bien aquí, pero yo vivo para la audiencia, no para vosotros", argumentaba antes de cederle definitivamente la palabra a Antonio Naranjo para que terminara su intervención.