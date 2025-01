¿Amor o impulso? El fenómeno psicológico detrás de la relación de Gerard y Alba en 'La isla de las tentaciones'

Las relaciones intermitentes, esas que van y vienen sin estabilidad, son más comunes de lo que parecen. La historia de Gerard y Alba en La Isla de las Tentaciones es un claro ejemplo de cómo las decisiones impulsivas pueden marcar el rumbo de una pareja.

La psicóloga y neuropsicóloga Mireia Cosano ha analizado en TikTok la dinámica entre ambos, señalando que su relación está marcada por un pensamiento dicotómico, donde solo existen dos extremos: todo o nada, blanco o negro.

Gerard tomó la decisión de romper con Alba porque se sentía agobiado, pero poco después, al verla en una discoteca con otro chico, cambió radicalmente de opinión y quiso recuperarla de inmediato. Para la experta, esta reacción responde a un mecanismo mental que muchas personas aplican inconscientemente en sus relaciones: la toma de decisiones extremas sin evaluar alternativas intermedias.

“Si en una sola noche logramos cambiar una decisión firme solo por un estímulo (como ver a nuestra ex con otra persona), significa que realmente no hemos reflexionado sobre lo que sentimos”, explica.

¿Por qué estas relaciones van y vienen sin estabilidad?

La psicóloga desglosa algunos de los factores que explican por qué Gerard reaccionó así y por qué muchas parejas caen en estos patrones de comportamiento:

Decisiones sin evaluar el futuro : son respuestas emocionales inmediatas sin considerar las consecuencias a medio y largo plazo. Se actúa con el impulso del momento sin reflexionar sobre lo que realmente se quiere.

: son respuestas emocionales inmediatas sin considerar las consecuencias a medio y largo plazo. Se actúa con el impulso del momento sin reflexionar sobre lo que realmente se quiere. Impulsividad : no hay un análisis de los sentimientos reales, sino una respuesta inmediata ante un estímulo concreto, en este caso, ver a Alba con otra persona.

: no hay un análisis de los sentimientos reales, sino una respuesta inmediata ante un estímulo concreto, en este caso, ver a Alba con otra persona. Dependencia emocional: el miedo a perder a alguien puede hacer que una persona quiera recuperarla sin evaluar si realmente es lo mejor para su bienestar.

El impacto del pensamiento dicotómico en las relaciones

Cosano destaca que este tipo de pensamiento polarizado es perjudicial porque impide analizar situaciones desde una perspectiva equilibrada. Las personas que lo presentan suelen dividir el mundo en “bueno” o “malo”, sin considerar matices o alternativas. Esto las lleva a tomar decisiones drásticas y, muchas veces, arrepentirse después.

En el caso de Gerard, Cosano plantea una pregunta clave: Si no hubiera visto a Alba con otro chico, ¿habría querido volver con ella? Probablemente no, lo que demuestra que su reconciliación no fue una decisión meditada, sino una reacción emocional inmediata.

Este tipo de comportamiento también está asociado a la necesidad de control, el perfeccionismo y una baja tolerancia a la ambigüedad. Sin embargo, la experta subraya que este es un fenómeno que puede trabajarse, fomentando la reflexión y el desarrollo de estrategias que ayuden a tomar decisiones más equilibradas y conscientes.

La historia de Gerard y Alba es solo un ejemplo de cómo la impulsividad puede jugar un papel clave en las relaciones. ¿Es amor o simplemente el miedo al abandono? La respuesta, como todo en la vida, no debería reducirse a un simple blanco o negro.