Nia Correia enseña a Broncano a bailar salsa y se sincera en 'La Revuelta'

Cuando faltaban apenas dos horas para grabar el programa de La Revuelta, el equipo de David Broncano seguía sin invitado. Pero lo que parecía un problema se convirtió en un momentazo televisivo gracias a Nia Correia. La cantante canaria llegó al rescate, protagonizando uno de los episodios más espontáneos y divertidos del programa.

Si hay algo que Nia Correia sabe hacer bien es conquistar el escenario, y en su visita al programa lo dejó claro. La cantante canaria, que acudió repentinamente tras la cancelación de otro invitado, logró algo inesperado: hacer que David Broncano diera sus primeros pasos de salsa en directo.

Todo comenzó con Broncano confesando su interés por aprender a bailar. “Te voy a pedir lecciones”, le dijo a Nia, a lo que ella respondió con humor y humildad: “Tengo que entenderlo mejor para enseñarte bien” y “No soy la policía de la salsa”. Con Ricardo Castella al piano, la artista intentó marcarle el ritmo al presentador, explicándole la clave del baile: “Cuando tú vas para atrás, yo voy para adelante”.

Pero la noche no solo estuvo llena de baile y risas, sino también de música en vivo. Nia presentó Vamo’ Echando, su último sencillo junto a Guaynaa, y confirmó que en febrero viajará a Chile para representar a España en el Festival Viña del Mar con su canción Caminito de lamento. Un momento redondo para una artista canaria que no deja de crecer.

Y por si fuera poco, rompió su silencio sobre la polémica con Ana Obregón, destapada por Roberto Herrera, aunque sin dar muchos detalles.

Además, el programa tuvo otra conexión inesperada: Broncano contactó en directo con el cirujano Diego González Rivas, quien, desde un quirófano en Monterrey, anunció que pronto regresará a La Revuelta con una primicia médica “histórica”.

Nia lanza "Vamo’ Echando" y deja claro que la salsa es lo suyo

La noche también sirvió para que Nia presentara su nuevo single Vamo’ Echando, en colaboración con Guaynaa. Este tema, incluido en la reedición de su álbum PaloSanto, es una explosión de ritmos latinos y cuenta con un videoclip vibrante rodado en un bar de copas y un patio de casas.

En el vídeo, los dos artistas muestran sus mejores pasos de salsa, dejando claro que la canaria no solo canta, sino que también domina la pista de baile.

Con esta visita relámpago a La Revuelta, la artista canaria no solo salvó el programa, sino que también se convirtió en la reina indiscutible de la noche. Y Broncano, después de esta lección, ya no tiene excusas para no aprender a bailar salsa.