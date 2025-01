Quevedo en 'La Revuelta': “Casi atropello a uno en Cuenca. Le cambió la cara y le pedí perdón”

El artista grancanario Quevedo fue el invitado estrella este jueves en el programa 'La Revuelta' que presenta David Broncano en la La 1 de TVE. Después de un tiempo de paréntesis en los escenarios, su regreso, con la gira Buenas Noches Tour es muy esperada. En Gran Canaria actuará el 24 de mayo en el Estadio de Gran Canaria (21.00 horas).

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue la anécdota de cómo Quevedo obtuvo el carnet de conducir -se lo sacó "literalmente" el miércoles de esta semana, un día antes de acudir a 'La Revuelta' que Quevedo reveló haber conseguido un día antes de presentarse en el plató del programa de RTVE.

En su teléfono móvil le mostró a Broncano y al público el momento en el que recibió en Cuenca la L de conductor novel.

¿Cómo aprendió Quevedo a conducir en Cuenca?

Sacarse el carné de conducir en una famosa autoescuela de Cuenca es una experiencia que elige mucha gente porque ofrecen cursos intensivos para ello. Quevedo compartió que decidió desplazarse a Cuenca porque este mes de enero disponía de un tiempo libre que dedicó a realizar los cursos intensivos que le han permitido sacarse la licencia de conducción de forma rápida.

El artista comentó que había completado un intensivo de nueve días tanto para el examen teórico y otro de igual duración para el práctico, lo que le permitió acumular mucha experiencia al volante en un corto período de tiempo. “He estado conduciendo mucho rato; llevo tres semanas en Cuenca”, le confesó a Broncano. Aprobó los dos exámenes a la primera.

La anécdota de ser novato

No obstante, la práctica no estuvo exenta de desafíos. Durante sus primeras clases prácticas de conducción, Quevedo confesó haber tenido una experiencia al ponerse nervioso. Contó que “casi atropello a uno”. "Estaba nervioso y se me olvidaba de todo". A lo Broncano reaccionó diciendo que "aún así te han dado al carnet, ¿eh?".

Entonces Quevedo respondió que "conduzco bien, en verdad, pero en la primera me costaba un poco y de repente había un ceda [ceda el paso] que me lo comí literalmente y estaba pasando un chiquillo y vi cómo me miró. Como enfadado y de repente le cambió la cara. Le pedí perdón".

Momentos personales

Durante la entrevista, Broncano también aprovechó para preguntarle a Quevedo sobre su vida personal. El artista admitió que su estancia en Cuenca no sólo fue para obtener el carnet de conducir, sino que su pareja también lo acompañó en esos días, lo que añadió una dimensión romántica a su experiencia de aprendizaje.

La conversación entre Quevedo y Broncano fue no solo divertida, sino también reveladora. El cantante hizo hincapié en su necesidad de regresar a los escenarios, tras un año de pausa. Este periodo, aunque complicado, le permitió reflexionar sobre su carrera. Su entusiasmo por volver a la música es palpable.