¿Qué opciones tiene Melody en Eurovisión? Los expertos analizan 'Esa diva': "Dudo que guste a la mayoría"

La emoción pudo con Melody tras levantar el Micrófono de Bronce. No esperaba cumplir el sueño que hace 16 años le arrebató Soraya Arnelas. Quería ir a Eurovisión y, desde entonces, ha ido forjando la candidatura que le llevará a Suiza. Esta sábado, tras superar problemas técnicos y filtraciones indeseadas, la artista ha reventado el Benidorm Fest. Sólo nueve puntos le han separado de Daniela Blasco, una distancia insalvable incluso para la favoritísima. Coronada en España, ahora el reto es vengar el puesto 22 de Nebulossa. Pese al delirio que provocaron, María y Mark no convencieron ni al público ni al jurado. ¿Mejorable? Está difícil.

“Cuando el tiempo pasa, te das cuenta de lo mucho que la gente te quiere. Al final, las recompensas llegan. Hoy, en el hotel, lloré un montón, necesitaba desahogarme antes de actuar. Llevamos meses trabajando, lo hemos mirado todo al milímetro”, comentó Melody tras proclamarse ganadora. El 17 de mayo viajará hasta Basilea, donde se celebra Eurovisión, con una versión renovada de la candidatura. Según avanzó, quiere dar una vuelta a la producción para que en Europa se entienda mejor. Debe hacerlo porque Esa diva suena a 2009. No está a la altura de quien pisa las tablas con la fuerza de un huracán.

A pesar de ser un animal escénico, su tema resulta tan irrelevante como Teenage Life (Reino Unido, 2006), Hero (Suecia, 2008) y Breathe (Montenegro, 2022). Eso sí, quien la oiga sabrá que es España la que está detrás: no faltan las castañuelas ni los zapateos, no vaya a ser que se nos olvide algún cliché. “Puede que cambie la puesta en escena”, adelantó. De voz imbatible y escenografía caótica, su mayor hándicap han sido las expectativas generadas en torno a ella. La incógnita es si, en tres meses, podrá repetir la hazaña en un certamen donde la nostalgia no es un factor determinante. ¿Qué opciones tiene? ¿Se entenderá? Los expertos responden.

“El punto fuerte de Esa diva es la propia Melody. La cantante cuenta con una amplia trayectoria y, cada vez que pisa el escenario, lo hace con muchas tablas. No obstante, habría que pulir aspectos de realización, escenografía y canción para que ella esté cómoda al 100%”, sostiene Hugo Carabaña, director del podcast Eurovisión Sound. La versión actual acumula 1.700.000 reproducciones en Spotify y 850.000 visualizaciones en YouTube. Sus actuaciones en la primera semifinal y la final suman otras 780.000, alcanzando el puesto 2 en Tendencias. Un fenómeno que ha liderado desde que el tema vio la luz el pasado diciembre.

¿Suena antigua?

Sobre si se entenderá más allá de los Pirineos, el debate está servido. Juanma Fernández lo tiene claro: “Parece que el festival pertenece a un determinado público y no. Lo importante es que las canciones lleguen a las personas y, precisamente, Esa diva es la más escuchada de este Benidorm Fest. Y eso lo ha logrado con independencia de si suena antigua o no”. Para el colaborador de Ni que fuéramos, si se realizan los cambios oportunos, podría quedar entre los 15 primeros. Ahora bien, ojo: “Ni la directiva ni la artista hablan de ganar. Somos conscientes de que no es nuestra meta. Este año hemos querido dar un premio a alguien que ha crecido con nosotros. Se lo debíamos”.

De lo que se trata, por tanto, es de hacer más competitiva la candidatura. Así lo considera José García, director de Eurovisión-Spain: "El objetivo es modernizarla para que no suene tan desfasada. De hecho, el equipo es consciente de ello. Si lo consiguen, podría funcionar en muchos países. Algunos ya lo han conseguido anteriormente, como Rumanía con Llámame. No me aventuro a decir un resultado ya que dependerá de las modificaciones que se realicen a partir de ahora. Sin embargo, tengo claro que el directo será bueno. No es nada fácil lo que ella hace sobre el escenario".

Menos es más

A lo largo de su actuación, Melody baja de un columpio, se tira al suelo, hace piruetas, interactúa con los bailarines, mueve la coleta… Y todo ello sin una lógica clara teniendo en cuenta el mensaje que quiere transmitir. “Hay demasiados elementos escénicos y, según han comentado, quieren añadir aún más estímulos. Desde mi punto de vista, habría que hacer todo lo contrario: buscar la elegancia para que todo cobre sentido”, subraya Luis Mesa, periodista de Los replicantes. Tras conocerse el veredicto, España ha descendido cinco puestos en las casas de apuestas. Es cierto que faltan 28 países por escoger a su representante, pero la caída es reflejo del interés que ha despertado.

¿Por qué este descenso tan inmediato? Javier Benito, responsable de El Eurovisivo, da en la tecla: “El público del festival es muy joven. Sólo hay que echar un vistazo a los datos de audiencia de los últimos años, así como los ganadores. Por lo que dudo que Esa diva pueda gustar a la mayoría, se queda atrás para lo que hoy es Eurovisión. Además, a diferencia de Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa, nuestras anteriores representantes, en este caso no ha primado ni la actuación ni la canción, sino el nombre. Entonces, me pregunto: si esta canción la hubiese interpretado otra persona, ¿qué hubiera pasado? Seguramente, no habría ganado”.

España se desvive por las divas

Una de las críticas que la prensa internacional ha hecho de España es que siempre, a pesar de contar con opciones mejores, en caso de haber una diva, se desvive por ella: ahí están Ruth Lorenzo, Chanel, Anabel Conde, Pastora Soler, Edurne… Posicionada a favor de J Kbello y Daniela Blasco, no entiende el último movimiento. “A nivel doméstico, Esa diva tiene sentido porque la asociamos a la figura de Melody. Pero, fuera de nuestras fronteras, musical y escénicamente depende de una narrativa que se desconoce. Y esta sólo funciona si es clara. De lo contrario, ya pueden hacerse todos los cambios del mundo que la audiencia no va a hacer ningún esfuerzo por descodificarla”, apunta Miguel Heras, director de Euromovidas.

Uno de los puntos fuertes que destaca Fran Justicia, periodista y creador de contenido especializado, es el carácter familiar con la que se presenta la artista: “Es natural y espontánea, lo que la acercará a los seguidores del concurso. Por supuesto, habrá quien también se identifique con su historia. Al concepto que ofrece se le podría dar una vuelta e introducir mujeres que dieran sentido al mensaje. Quizá, a través de visuales, O, incluso, sobre el escenario". Su pronóstico es positivo, aunque habrá que esperar a conocer el resto de participantes. No obstante, por el momento, considera que podría optar a un top 5. En mayo veremos.